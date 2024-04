Federico Perrotta, chi è l’attore e regista teatrale/ “Non mi sento spesso a mio agio con il mio corpo”

Chi è Federico Perrotta, attore teatrale ospite a La volta Buona: biografia, carriera e vita privata

Caterina Balivo anche nella puntata di oggi, venerdì 26 aprile 2024, avrà un ricco parterre di ospiti più o meno noti al grande pubblico tra cui Federico Perrotta chi è? Nato a Pescara nel 1978, ha dunque 46 anni. Nel 2004 entra nell’accademia di Claudio e Pino Insegno mentre il debutto al cinema avviene nel 2010. Ha recitato in film noti come Tutte le vogliono con Enrico Brignano, Poveri ma ricchi con Christian De Sica ed Enrico Brignano e più di recente in Nove Lune e Mezzo con Claudia Gerini, Lillo e Giorgio Pasotti per la regia di Michela Andreozzi.

Snocciolata la carriera di Federico Perrotta, per quanto riguarda la vita privata è sposato con la collega attrice Valentina Olla. I due non solo sono coppia nella vita ma hanno spesso condiviso il palcoscenico La coppia sta insieme da diversi anni ed ha una figlia, Margherita di 10 anni. Sulla piccola l’attore ha rivelato che è il suo metro di giudizio per capire se una sua battuta fa ridere o non piace.

Federico Perrotta chi è? “Vorrei avere la dolcezza di Oliver Hardy”

Riservato e schivo le informazioni su chi è Federico Perrotta sono davvero poche. Attualmente insieme a Claudio Insegno è in giro per i teatri italiani con lo spettacolo Stanlio & Ollio, amici fino all’ultima risata. Ed in una recente intervista concessa a The Walk of fame proprio parlando delle similitudini con il grande artista scomparso si è sbilanciato un po’ su di se e su che tipo di persona è: “Cosa c’è invece di Federico Perrotta in Oliver Hardy? La mia goffaggine e il fatto di giocare con questa dimensione fisica che di solito pone dei limiti, il non sentirmi spesso a mio agio col mio corpo. Oliver Hardy era dolcissimo: vorrei avere un po’ della sua dolcezza.”











