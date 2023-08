Federico Rossi e lo scioglimento di Benji e Fede/ “Dopo 10 anni insieme, stavo aspettando il momento…”

Federico Rossi e la rottura con Benjamin Mascolo: “Avevo percepito che…“

Federico Rossi è tornato sulla scena musicale italiana con un nuovo brano tutto estivo, Maledetto mare, che ha per lui un po’ il sapore della rinascita. Il cantante è stato intervistato dal settimanale Chi e ha parlato di questa nuova canzone, ma anche della sua attività musicale dopo l’addio a Benjamin Mascolo e al duo dei sogni Benji e Fede. I due sono cresciuti insieme a livello musicale, arrivando al successo insieme e condividendolo l’uno al fianco dell’altro. Sino all’improvvisa rottura, che ha portato i due giovani ragazzi a prendere strade separate.

“Avevo percepito che qualcosa non funzionasse più come prima. Quando si va vicino a una rottura qualcosa lo capisci, soprattutto dopo aver trascorso 10 anni insieme, stavo aspettando soltanto il momento in cui sarebbe successo“, ha ammesso Federico Rossi. Per lui, in particolare, è stato complicato salire su un palco da solo dopo lo scioglimento del duo: “Non è stato affatto facile, ma la sensazione è stata di estrema libertà. Se fosse successo prima magari avrei avuto più difficoltà, ma ci sono arrivato con un po’ di esperienza, ora mi sento in un altro capitolo della mia vita. Avere un obiettivo nella vita riesce a farti superare qualsiasi difficoltà“.

Al momento, tuttavia, non sono ben chiare le motivazioni che hanno spinto Benji e Fede a sciogliersi, dopo anni di grandi successi, sino al boom di Dove e quando. Archiviata l’esperienza musicale di coppia, Benjamin Mascolo ha deciso di trasferirsi in America per inseguire il suo sogno in musica e anche l’amore, quello per l’ex stella della Disney Bella Thorne. Potrebbe essere stata questa la causa della rottura del duo? Federico Rossi non si sbilancia: “Questo bisognerebbe chiederlo a lui, ma sfido chiunque a vivere a Los Angeles con una carriera in Italia. A prescindere da quello non so che cosa possa essere stato“.

Inoltre, il cantante rivela se abbia sentito Benji dopo la fine della storia d’amore con Bella Thorne: “Certo e penso di essergli stato molto vicino“.











