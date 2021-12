Federico Rossi/ Ritorno di fiamma artistico con Benjamin Mascolo? I fan lo sperano

Dal sogno di diventare un calciatore alla carriera di cantante, quello che sta vivendo Federico Rossi sembra essere un periodo ricco di soddisfazioni e grandi successi. Dopo una prima fase di carriera in compagnia dell’amico Benjamin Mascolo, con il quale ha sempre vantato un feeling eccezionale, i due hanno deciso di prendere strade diverse nel 2020. La carriera di Federico Rossi, dopo alcuni momenti di stallo, ha preso il via e il giovane cantante modenese ha sfornato un successo dopo l’altro, diventando il re dell’ultima estate in compagnia della bella Annalisa Scarrone con il tormentone Movimento Lento. Federico Rossi è sempre stato molto riservato a proposito della sua vita privata, ma la sua relazione con la modella e influencer Paola Di Benedetto è stata a lungo uno degli argomenti principali dei giornali di gossip.

Paola Di Benedetto, ex fidanzata Federico Rossi/ "Perfezione fa schifo e annoia"

Federico Rossi tra musica e Gossip e quel sogno dei fan…

La relazione tra i due sembra essere iniziata nel 2018 e terminata a metà 2021; ci sarebbe però stata una rottura precedente, risalente al 2019, quando Federico Rossi ebbe un breve flirt con la collega Emma Muscat; neanche questo, in realtà, è stato confermato dai diretti interessati che hanno così permesso ai giornalisti di immaginare ogni scenario che si potesse celare dietro la breve rottura del cantante e della modella. Durante l’estate si sono fatte insistenti le voci che volevano la nascita di una relazione tra Federico Rossi e la collega Annalisa, ma sembra che la cantante sia fidanzata da anni. L’ultimo successo del cantante modenese risale allo scorso autunno con Sol Y Mar, pezzo cantato con Ana Mena, una delle showgirl più in voga del momento. Non si hanno però notizie circa il futuro di Federico Rossi e i fan continuano ancora a sperare in un ritorno di fiamma artistico con Benjamin Mascolo il quale, durante l’estate, gli ha rivolto parole di grande stima e affetto.

