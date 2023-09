Federico Rossi, stoccata a Benjamin Mascolo dopo il duetto con i Finley?/ “Devo chiedere il permesso…”

Federico Rossi e Benjamin Mascolo: nuovo screzio “per colpa” dei Finley?

Non è certo una novità che alcuni sodalizi di carattere artistico possano con il tempo sfumare, arrivando alla rottura. Altrettanto spesso emergono ruggini, retroscena sui motivi di una scelta che porta su strade diverse. Tale circostanza ha forse riguardato anche la storia di Benji e Fede; il duo ha allietato il panorama musicale per diversi anni, soprattutto in riferimento al pubblico giovanile.

Federico Rossi verso il Grande Fratello?/ "C'è chi assicura la sua presenza nel cast", l'indiscrezione

Da diverso tempo però, sia Benjamin Mascolo che Federico Rossi hanno deciso di seguire la passione per la musica da solisti; nel tempo non sono mancate piccole frecciatine e stoccate, dimostrazione di come lo scioglimento del duo non sia stato esente da dissapori. Stando a quanto riporta Biccy, la voce di “Pesche” avrebbe aggiunto ulteriore benzina sul fuoco con un’allusione sui social piuttosto diretta.

Federico Rossi confessa "bacio alla ragazza ai Tim Summer Hits? Mi sono lasciato andare"/ Sulla Di Benedetto…

Federico Rossi e la presunta frecciatina per Benjamin Mascolo: “Non so chi sono…”

“Se in concerto canterò qualche canzone di Benji e Fede? Ma chi sono? Non lo so, glielo devo chiedere prima. Gli devo chiedere se posso prendergli le canzoni e cantarle”. Queste le parole di Federico Rossi in una recente diretta social; sempre il portale spiega come sui social molti abbiano trovato il commento una stoccata nei confronti di Benjamin Mascolo. Quest’ultimo avrebbe di recente cantato un loro brano iconico – “Dove e Quando” – insieme ai Finley. Potrebbe dunque nascere da tale episodio il commento di Federico Rossi.

Federico Rossi e lo scioglimento di Benji e Fede/ "Dopo 10 anni insieme, stavo aspettando il momento..."

Come anticipato, il fatto che Federico Rossi e Benjamin Mascolo non si siano lasciati proprio bene è quasi cosa certa. Entrambi nel corso del tempo hanno rilasciato dichiarazioni piuttosto eloquenti riferite a divergenze sia in ambito professionale che personale. “Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto; non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi…”, parlava così Federico Rossi a Fanpage – come riporta Biccy – proprio a proposito della separazione da Benjamin Mascolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA