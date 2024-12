Chiara Ferragni e Fedez: arriva la separazione ufficiale

Chiara Ferragni e Fedez non sono più ufficialmente una coppia. Ad un anno dal pandoro gate che ha sancito l’inizio della crisi che ha poi portato alla fine della relazione, l’imprenditrice digitale e il rapper si sono separati ufficialmente. Nessun lieto fine per gli ex Ferragnez che, ad oggi, sono due genitori con due vite diverse: lei, infatti, ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Tronchetti Provera e lui è al centro di rumors su presunti flirt.

Ad annunciare ufficialmente la separazione sono stati i legali di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci che, ai microfoni dell’Ansa, hanno dichiarato: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”.

Chiara Ferragni e Fedez: ecco quando arriverà il divorzio

Nessuna battaglia legale tra gli ex coniugi che hanno trovato il modo giusto per chiudere il matrimonio con una serie di accordi tra cui, quello più importante, riguardante la gestione dei figli Leone e Vittoria che potranno trascorrere lo stesso tempo sia con Chiara Ferragni che con Fedez. Il mantenimento dei bambini spetterà, di volta in volta, al genitore incaricato della loro gestione.

La richiesta di Fedez, inoltre, di occuparsi delle somme economiche relative a scuola, necessità mediche e attività sportive dei figli sarebbe stata accolta senza alcuna obiezione. Con la separazione ufficiale parte così il countdown per il divorzio che potrà arrivare già tra sei mesi. Nessun lieto fine, dunque, per gli ex Ferragnez che, per anni, hanno formato la coppia più amata e seguita dello show business strappando anche sorrisi ai fan grazie alle tantissime storie con cui mostravano la loro vita a casa e in vacanza.

