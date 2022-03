Fedra, sorella Barù/ “Somigli tanto a papà. Non mi va di rinunciare a un fratello”

Chi è Fedra, la sorella di Barù?

Fedra è la sorella di Gherardo “Barù” Gaetani, concorrente del Grande Fratello Vip. I genitori di Barù, Olimpia e Ascanio, si sono separati quando lui aveva 4 anni: è stato cresciuto dalla mamma, ma ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con il padre. Dopo la separazione papà Ascanio, scomparso quattro anni fa, si è rifatto una vita e ha avuto una figlia di nome Fedra. “Non abbiamo avuto un rapporto stretto, due mondi molto diversi. Io ho avuto tante possibilità, ho girato il mondo, lei viveva qui. Io sono cresciuto in due ambienti diversi papà veniva da un ambiente umile mamma era nobile”, ha detto Barù dentro la casa del Grande Fratello Vip parlando del suo rapporto con la sorella. Fedra, però, ha deciso di scrivere una lettera al Grande Fratello: “Mi chiamo Fedra sono nata 27 anni fa dalla storia d’amore tra Anna ed Ascanio. Sono nata quando Barù aveva 13 anni”.

Il rapporto di Barù e Fedra dopo la morte del padre Ascanio

Fedra ha raccontato che quando lei è nata probabilmente il fratello Barù non era nemmeno in Italia, avendo studiato a lungo all’estero, e terminati gli studi si è stabilito in Toscana, mentre lei abitava a Maccarese, a lavorare nel chiosco del padre: “Barù veniva spesso a trovarci e io e papà andavamo spesso a trovarlo in Toscana”. Le cose però sono cambiate quando papà Ascanio è morto, a soli 63 anni, il 7 febbraio 2018: i due fratelli non si sono più sentiti. “Non voglio negare ai miei figli di avere uno zio… e non voglio negarmi di avere un fratello”, ha scritto Fedra nella sua lettera, sperando di riallacciare i rapporti con il fratello. I due si sono poi incontrati in giardino: “Grazie al Grande Fratello sto scoprendo tante cose di te e soprattutto che somigli tanto a papà. Questo programma mi ha fatto rivenire la voglia di conoscerti. Non mi va di rinunciare a un fratello, sei quel pezzo che mi tiene anche legato a papà”, ha detto Freda. I due avranno modo di incontrarsi dopo la fine del Grande Fratello Vip?

