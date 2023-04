Felicissima sera 2, Pio e Amedeo/ Diretta e ospiti 2a puntata: Gerry Scotti e Irama

Felicissima sera – All inclusive, seconda puntata 31 marzo

Questa sera, venerdì 31 marzo, alle 21.45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “Felicissima sera – All inclusive”, lo show di Pio e Amedeo. Settimana scorsa, al suo esordio, il programma si è aggiudicato gli ascolti della serata con 2.793.000 spettatori totali e il 19.49% di share individui e (24.51% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di oltre 4.048.000 telespettatori e del 23% di share. Sul pubblico 15/34 anni ha raggiunto il 33.78% di share.

“Felicissima Sera – All Inclusive” è il grande varietà, rivisto e attualizzato dalla disincantata leggerezza di una delle coppie più irriverenti della TV. Per l’ammiraglia Mediaset è la conferma di una formula vincente, per la quale ringrazio i bravissimi Pio D’Antini e Amedeo Grieco e la squadra autoriale e produttiva del programma. Bravi!”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Felicissima sera 2 – All inclusive, seconda puntata 31 marzo

Gli ospiti della prima puntata sono stati: Silvia Toffanin, Zucchero, Elisa, Michelle Hunziker, Giovanna Civitillo e Josè Alberto Sebastiani, Gigi D’Alessio, Kekko Dany, Rico Femiano, Nancy Coppola, Stefania Lay e Franco Staco. “Felicissima sera – All inclusive” è stata apprezzato sui social: “Orchestra, corpo di ballo pazzesco, scenografia spettacolare, Pio e Amedeo, grandi ospiti. Un bel varietà popolare. Ben fatto e ben scritto”, ha scritto un utente. Questa sera, venerdì 31 marzi, Pio e Amedeo ospiteranno: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti. Anche in questa seconda puntata Pio e Amedeo sono pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

