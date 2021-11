Fellow a X Factor 2021 con Anche Fragile di Elisa/ È pronto ad emozionare il pubblico

Fellow è pronto ad affrontare la quarta puntata dei Live di X Factor 2021. Il cantante del roster di Mika è uno dei più amati del pubblico: con la sua sensibilità ha conquistato tutti! Il ventunenne nel corso delle audizioni ha raccontato di avere imparato a cantare grazie al nonno, emozionando non poco i telespettatori. I giudici non hanno avuto dubbi a dirgli “sì”. Nelle scorse puntate le impressioni positive sono state confermate, sia con il suo inedito “Fire” sia con le cover “Signs of times” e “Nemesis”. Questa sera sarà chiamato ad un altro brano parecchio emozionante, ovvero “Anche Fragile” di Elisa. È plausibile pensare che sarà ancora una volta al pianoforte e che caricherà il brano, già di per sé forte, di sentimenti.

Fellow a X Factor 2021 con “Nemesin” di Clementine/ Regalerà ancora grandi emozioni?

Le emozioni suscitate finora dalle esibizioni di Fellow sono state tutte positive, tanto che in molti credono che il cantante di soli 21 anni sia uno dei candidati favoriti per la vittoria di X Factor 2021. Dalla sua parte ci sono quasi tutti i giudici. Oltre a Mika, che non nasconde mai come il solista sia uno dei suoi prediletti, grandi applausi anche da parte di Hell Raton. Persino Manuel Agnelli, il cui genere è lontano dai suoi gusti, si è complimentato. Recentemente invece Emma ha chiesto al concorrente di “spogliarsi di più” ed essere dunque meno bloccato.

Fellow amato da giuria e pubblico di X Factor 2021

Nella terza puntata dei Live di X Factor 2021 il concorrente Fellow ha cantato “Nemesis” di Benjamin Clementine, avvolto in una splendida e colorata coreografia. È stato il primo ad esibirsi, dando inizio alla prima manche della serata. Nonostante l’emozione, non ha per nulla deluso le sue aspettative. I complimenti sono arrivati a pioggia. “La voce è ottima, è un piacere portare sul palco questo genere di musica”, hanno detto Manuel Agnelli ed Hell Raton. Anche da parte di Emma applausi, ma la giudice ha manifestato la volontà di ascoltare qualcosa di diverso rispetto ai brani già sentiti finora. Non è d’accordo Mika, che ha difeso il suo concorrente. “Con Fellow abbiamo scelto questa canzone consapevoli di potere ricevere qualche critica ed è stata una propria sfida. Ti sei liberato: meno controllo e più cuore”, ha aggiunto.

