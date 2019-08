Ferragosto 2019, sagre ed eventi/ Festa del Vino o la Sagra del Cinghiale?

Tra buon cibo accompagnato da ottimo vino, musica, feste fino a notte fonda e fuochi d’artificio, si illumina la notte di Ferragosto 2019. Per chi si trova in Toscana, in Emilia Romagna o in Lombardia, la scelta è molto ampia. Le temperature bollenti di questi giorni lasceranno spazio a giornate più miti proprio il 15 agosto, così da poter godere pienamente degli eventi e delle sagre organizzate in occasione dell’Assunzione. Partendo dalla Lombardia, tra Milano e i laghi, non mancano occasioni per divertirsi. Si segnala la Festa del Vino di San Martino della Battaglia che ha luogo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La sagra ha preso il via il 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo. A Ferragosto, il “menù” prevede gastronomia locali, spettacoli e infine, i classici fuochi d’artificio. “Quel ramo del Lago di Como”, per i più nostalgici, ospita invece la Sagra delle Sagre: a Barzio, provincia di Lecco, pronti a gustare le specialità tipiche delle valli dei dintorni, quindi salumi, formaggi, salsiccia, funghi, polenta e selvaggina, il tutto accompagnato da musica live. Per chi prevede di partire e raggiungere l’alta quota a Ferragosto 2019, è perfetta la Sagra di Santa Maria Assunta ad Aprica, località in provincia di Sondrio: il programma prevede piatti tipici locali, musica dal vivo e fuochi d’artificio.

Sagre ed eventi di Ferragosto 2019 in Emilia Romagna

Lasciando alle spalle la Lombardia, altra regione che si prepara ad accogliere i turisti e a far vivere ai locali una giornata differente è l’Emilia Romagna. A Ferragosto 2019, la parola d’ordine è divertimento. Infatti, tra gli eventi più noti e che attraggono più visitatori, vi sono senza dubbio quelli organizzati sul litorale romagnolo. Tra un bagno al mare e il sole, un aperitivo e una passeggiata sulla spiaggia, a Rimini è previsto un Ferragosto 2019 entusiasmante: venti stabilimenti balneari verranno allestiti in modo da permettere a tutti di godere dei concerti e del buon cibo regionale tipico. Più esattamente, la frazione Miramare ospita l’evento Un Mare di Fuoco. Dal bagno 130 al bagno 150, bisogna aspettarsi palchi che ospitano gli ospiti della serata, postazioni in cui provare i sapori tipici, tra cui l’immancabile piadina. I fuochi d’artificio, direttamente sul mare, renderanno la notte di Ferragosto 2019 raggiante. Non è da meno Riccione, dove per l’occasione è stata allestita via Ceccarini: “non si tratta di una semplice illuminazione architetturale, bensì di una vera e propria performance illuminotecnica dove luce e musica vanno assieme, si accompagnano, litigano, si baciano e fanno pace” descrive l’installazione Antonio Rinaldi, scenografo.

Sagre ed eventi di Ferragosto in Toscana

Città dell’arte, silenziosa, colorata e suggestiva: Firenze lascia spazio ai preparativi per la notte di Ferragosto 2019. Per chi non vuole rimanere in centro, la soluzione sono le sagre organizzate “dall’alto”, ma comunque nei dintorni della città: Palazzuolo sul Senio è la sede della Sagra del cinghiale, organizzata presso la Casa del Villeggiante il 14 e il 15 agosto. I piatti a base di cacciagione, vengono accompagnati da intrattenimento live, quindi musica e danza. Per i più golosi, l’appuntamento è a Sagginale con la sagra del tortello. La festa inizia alle 19 e a Ferragosto prosegue fino a tardi. Tuttapposto A Ferragosto è invece il titolo della sesta Rassegna Musicale Al Giardino Dell’artecultura. Ha preso il via l’8 agosto e proseguirà fino al 18. Per chi desidera rimanere in città, è un’alternativa tranquilla. A Siena, invece, il 16 agosto avrò luogo lo storico Palio di Siena. Il 15 agosto e nei giorni precedenti, avranno luogo le prove.



