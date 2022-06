Ferrara, morto il bimbo caduto nella vasca biologica/ Aveva un anno e mezzo

È morto il bimbo di un anno e mezzo che ieri è caduto in una vasca biologica a Ferrara. Il piccolo, trasportato immediatamente in ospedale, è deceduto questa mattina. A farlo sapere sono stati i carabinieri di Ferrara, che ora cercano di fare chiarezza su quanto accaduto. Il bimbo era caduto nella giornata di ieri in una vasca che raccoglieva acque reflue, interrata nel cortile dell’abitazione dei nonni. Il piccolo era in visita proprio dai nonni, che hanno un’azienda agricola. La vasca è in comune con la ditta della famiglia.

Il bambino era sfuggito all’attenzione dei familiari, cadendo all’interno della vasca. Il piccolo era stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. I sanitari hanno tentato per un giorno di rianimarlo, senza però riuscire a salvargli la vita. Ad un anno e mezzo, il bimbo è morto questa mattina. Bisognerà ora capire a chi apparteneva la cisterna, situata tra l’abitazione dei nonni e la ditta di famiglia, e soprattutto se fosse a norma.

Aperta un’indagine

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, il bimbo di un anno e mezzo stava camminando sulla cisterna dopo essere sfuggito all’attenzione dei familiari. Ad un certo punto, il coperchio ha ceduto, facendo crollare all’interno il piccolo. La mamma si sarebbe gettata per salvarlo immediatamente, senza riportare gravi conseguenze dal suo gesto. Dopo averlo estratto fuori dalla vasca, la nonna avrebbe provato immediatamente a rianimarlo nella casa in via Donatori di sangue dove è situata proprio l’azienda agricola.

Il soccorsi sono stati allertati immediatamente e hanno tentato di rianimare sul posto il bimbo, che è stato poi portato d’urgenza in ospedale. La Procura di Ferrara, guidata dal procuratore Andrea Garau, aprirà adesso un fascicolo per indagare sulla morte del bimbo. Gli inquirenti potrebbero chiedere l’autopsia per ricostruire le cause del decesso del piccolo. Il bimbo sarebbe rimasto nel liquido tra i 5 e i 10 minuti, come rivela Repubblica.

