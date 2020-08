Ferrari F40, in arrivo nuovo modello supercar?/ “Sarà svelata presto”, gli indizi…

Torna la Ferrari F40? Voci di corridoio riferiscono che il Cavallino Rampante stia preparando un nuovo modello one-off per una presentazione ufficiale nei prossimi giorni. L’indiscrezione è stata riportata da The Supercar Blog, secondo cui la Ferrari starebbe lavorando ad una vettura moderna, ma un solo esemplare, ispirata alla mitica F40. Dovrebbe però avere la denominazione SP42. Per quanto riguarda il propulsore, a “muovere” questa Ferrari potrebbe essere un V8 bi-turbo molto simile a quello da 3,9 litri usato per la F8 Tributo. Ma non sono emersi altri dettagli in merito alla supercar, ma se le voci dovessero rivelarsi vere, ci si aspetta qualcosa di più “morbido” a livello di design rispetto alle forme squadrate che caratterizzano gran parte della carrozzeria della Ferrari F40 “originale”. Al netto dei dubbi e delle perplessità riguardo questo tipo di operazione, è pur vero che non sarebbe la prima di questo tipo per la Ferrari. Lo dimostra il caso della SP38 di due anni fa. Fu ordinata da uno dei clienti più fedeli e così qualche mese dopo nacque la SP3JC ispirata alla F12tdf.

FERRARI F40 TORNA CON NUOVA VERSIONE?

The Supercar Blog ha parlato di «una voce entusiasmante» riguardo la Ferrari F40 e ha spiegato che la nuova versione one-off potrebbe essere ispirata alla supercar degli anni ’80. Inoltre, ha riportato la versione di una moderna F40 realizzata un paio di anni fa dal designer Samir Sadikhov. Il modello evidenzia alcuni aspetti del design originale, ma anche fari bassi e rettangolari, uno spoiler posteriore fisso integrato in maniera ordinata alla carrozzeria. Anche i fari posteriori quadrangolari sono pensati in senso moderno. L’ipotesi è che questi elementi stilistici possano convogliare nella nuova Ferrari F40. Abituata a realizzare pezzi unici per i suoi clienti più stimati, la Ferrari potrebbe dunque cimentarsi in una nuova versione dell’amata F40, proprio come fatto nel 2018 per la 488 GTB SP38 o nel caso della P80/C che è fondamentalmente una 488 GT3 da corsa con una carrozzeria di lusso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA