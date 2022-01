FESTA DELLA BEFANA/ Com’è nata in Italia e il mito della vecchina sulla scopa

FESTA DELLA BEFANA, COME È NATA: L’ORIGINE DI QUESTA FESTA…

Arriva l’Epifania, tra sorrisi per i giorni passati in famiglia e “delusione” di tornare alla vita di tutti i giorni. Ricorre oggi la festività dell’Epifania, meglio conosciuta come la festa della Befana anche per via di tutte le filastrocche e i proverbi diffusi tra i bambini (e non solo) d’Italia. Ma com’è nata, nel nostro Paese, la festa della Befana con la figura di questa vecchina che in sella alla sua scopa porta il carbone ai bimbi cattivi e tanti dolci a quelli più buoni? Per andare a rintracciare l’origine di questa tradizione bisogna tornare indietro nel tempo.

La tradizione cristiana ricorda il 6 gennaio l’adorazione dei Magi venuti da lontano e che si dirigono verso Betlemme con i loro preziosi doni, per celebrare la nascita di Gesù, mentre la chiesa ortodossa celebra questa ricorrenza il 19 gennaio. Proprio dalla figura dei Magi sembra sia conseguita quella della Befana. Seconda la leggenda più diffusa, i Magi diretti a Betlemme chiesero informazioni ad una donna lungo la strada. Quest’ultima, pur sapendo che erano diretti da Gesù, inizialmente non volle andare con loro ma successivamente si pentì e si mise sulla loro via sperando di raggiungerli e portando con sé un cesto ricco di dolci. Bussò ad ogni casa per trovarli e ogni volta che incontrava un bambino donava un dolce.

FESTA DELLA BEFANA E TRADIZIONI EPIFANIA, PERCHÉ CARBONE E COME SI CELEBRA NEL MONDO

In Italia la tradizione della calza da regalare ai bambini e non solo è strettamente connessa alla festa della Befana. Nello specifico poi c’è la tradizione del carbone lasciato nelle calze dei bimbi più monelli che sarebbe da rintracciare in alcuni racconti del passato. Infatti la festa della Befana in molte regioni italiane identifica anche il vecchio anno che va via, con l’usanza di bruciare un fantoccio come rito propiziatorio. Da qui la presenza del carbone associato poi ad una sorta di punizione per i bambini cattivi.

E la festa della Befana nel resto del mondo? Di solito il 6 gennaio non ci sono doni per i bimbi, perché il tutto arriva a Natale. Infatti in America le calze si riempiono il giorno dell’arrivo di Babbo Natale che scendendo dal camino, oltre a lasciare i doni riempie anche le calze di dolciumi. Nel resto d’Europa lo stesso ruolo è affidato a San Nicola, ma non vengono lasciati solo dolciumi bensì arance, il cui colore richiamava quello dei lingotti d’oro che il santo avrebbe regalato a tre giovani povere, permettendo loro di sposarsi.



