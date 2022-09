Festa in tv per morte Regina Elisabetta/ Argentina, brindisi e risate: “Finalmente!”

Una festa choc in diretta tv per la morte della Regina Elisabetta II: è questo ciò che è andato in onda nelle scorse ore in Argentina in un programma denominato “Cúneo al mediodía”, ovvero “Cuneo a mezzogiorno”. Il video è diventato immediatamente virale sui social network, creando numerose polemiche. Le immagini mostrano il conduttore, Santiago Cuneo, che, dando la notizia del decesso della monarca d’Inghilterra, inizia ad applaudire e successivamente stappa una bottiglia di spumante. Anche i presenti si mostrano contenti, tra risate e brindisi.

“La vecchia è morta, è finita una volta per tutte, applausi fragorosi per satana che l’ha portata via. È finita. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero”, queste come riportato da Fanpage sono alcune delle indicibili frasi pronunciate in studio. “È stato un tormento”, così viene definito il regno di Elisabetta II, la quale viene anche appellata come una “vecchia ammiratrice di Adolf Hitler”.

Festa in tv per morte Regina Elisabetta: i motivi dell’astio in Argentina

Santiago Cuneo, il conduttore del programma televisivo argentino in cui è stata celebrata una vera e propria festa per la morte della Regina Elisabetta II, non è nuovo ad esternazioni pubbliche di questo genere. La scena andata in onda e diventata virale in tutto il mondo, però, è stata oggetto di critiche anche nel Paese stesso. Nonostante la monarca non fosse ben vista, infatti, il comportamento in questione è stato da molti ritenuto discutibile.

Dietro all’astio tra l’Argentina e il Regno Unito, d’altronde, ci sono radici politiche che ben poco hanno a che vedere con il presente. Esse fanno riferimento al conflitto combattuto tra aprile e giugno 1982 e vinto dagli inglesi per il controllo e il possesso delle isole dell’oceano Atlantico, denominate Falkland o Malvinas. È proprio all’interno di questi territori, tuttora filo-britannici, che la notizia della scomparsa della monarca è stata accolta con dispiacere.

