FESTA PER INIZIO FASE 2?/ Video, giovani ballano per strada a Milano

La denuncia “social” e mediatica è arrivata immediatamente. Un video, girato in via Nino Bixio a Milano, nei pressi della centrale Porta Venezia, sta facendo il giro della Rete: si vedono alcuni ragazzi per strada, con apposite mascherine, ballare e gioire saltellando di qua e di là. Una violazione dei decreti governativi, che vietano assembramenti all’aperto, anche se osservando le immagini i ragazzi si tengono a una certa distanza tra di loro. Molte le denunce sui social di gente irata per questa esibizione sconsiderata all’aperto. Non è chiaro quando sia stato girato, ma secondo quanto pubblicano diversi siti sarebbe stato filmato da un passante oggi, giorno inaugurale della cosiddetta fase 2, il rallentamento delle misure restrittive cosa che non significa un gesto di questo tipo, anzi il contrario.

I DUBBI DI SELVAGGIA LUCARELLI

Un momento di festa per il rallentamento delle misure di quarantena obbligata durata oltre due mesi? Così dicono gli scandalizzati ma secondo l’influencer Selvaggia Lucarelli, che è intervenuta al proposito sulla sua pagina Facebook, il video non sarebbe stato girato oggi: “il video è di ieri e a me un altro video girato nella stessa via è stato inviato sabato. Non sono riuscita a capire però quando fosse stato fatto, e dunque non l’ho pubblicato. Mi dicono che probabilmente sia stato realizzato il primo maggio, ma per quello che ne so potrebbe essere anche di un’altra data”. Dunque niente festeggiamenti per l’inizio della fase 2 ma comunque, dice la Lucarelli, “non sono scemi che festeggiano la fase 2, ma scemi recidivi e spalmati su tutte le fasi possibili”. La domanda piuttosto che viene da farsi è come mai non ci fossero forze dell’ordine in un posto così centrale di Milano, qualunque giorno fosse, a controllare e a vietare il piccolo flash mob.





