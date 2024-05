Festival dell’Economia di Trento 2024/ Successo con 40mila presenze: pubblico sempre più ampio e trasversale

Il Festival dell’Economia di Trento 2024, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione, si è confermato un punto di riferimento importante dal punto di vista culturale e un’occasione di confronto non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, grazie al coinvolgimento di molti ospiti di grande spessore che hanno alimentato e arricchito il dibattito con domande e risposte su questioni d’attualità. Nei quattro giorni in cui si sono condensati 330 eventi sono stati coinvolti in 700 tra relatori e moderatori. Tra le voci che hanno alimentato il dibattito ci sono quelle di premi Nobel, ministri, esponenti del mondo accademico, economisti, rappresentanti istituzionali, manager e imprenditori.

Ma c’è un aspetto in particolare che colpisce del Festival dell’Economia di Trento 2024, cioè la trasversalità del suo pubblico, che si è rivelato molto ampio, e ciò colpisce anche alla luce della complessità dei temi, a conferma evidentemente dell’attenzione da parte dell’opinione pubblica, ma soprattutto della capacità del Festival di avvicinarla. Infatti, sempre più famiglie e studenti si sono avvicinate all’evento: se le famiglie hanno potuto partecipare anche alle attività del “Fuori Festival“, gli studenti delle scuole superiori hanno potuto sfruttare i momenti formativi di confronto. Ma ciò è possibile anche perché il Festival dell’Economia di Trento è aperto a ogni visione e affronta varie tematiche, anche locali. Non a caso il presidente della Provincia autonoma di Trento ha evidenziato come la kermesse sia un’occasione di confronto della comunità con esperti di fama nazionale e internazionale e per la crescita del territorio sia dal punto di vista culturale sia da quello economico.

“SCAMBI CONTINUI E PUNTI DI VISTA DIVERSI”

Se il Festival dell’Economia di Trento riesce a destare l’attenzione nazionale, il merito non è solo dei dibattiti sui temi economici, ma anche degli approfondimenti sull’attualità politica e sociale. Lo ha evidenziato Flavio Deflorian, rettore dell’Università di Trento, secondo cui ciò è possibile grazie alla «tribuna importante di discussione» su questioni non solo di interesse nazionale. La partecipazione assidua ai molteplici incontri rappresenta un motivo di soddisfazione per l’Università di Trento, anche in virtù del suo coinvolgimento tramite i suoi professori. Edoardo Garrone, presidente del Gruppo 24 ORE che organizza l’evento, proprio in merito alla trasversalità del pubblico coinvolto, evidenzia come la manifestazione offra diversi punti di vista e scambi di riflessioni continui. Per Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, tra i meriti del Festival dell’Economia di Trento c’è quello di aver dato un contributo importante alla crescita della consapevolezza che ci sono decisioni complesse da prendere, non senza il coinvolgimento delle persone: «Non è possibile delegare scelte così importanti per la nostra vita, per la vita di tutti noi».

Dunque, è anche questione di approccio, del resto il Festival riesce a coinvolgere sempre più giovani con un ricco programma di eventi, che rappresentano anche un modo per trasmettere loro messaggi importanti come inclusione, rispetto e merito. Non a caso ci sono sempre più scuole che includono il Festival nel loro programma accademico, facendo partecipare i propri studenti. Non è solo aperto a imprenditori e manager: anche i ragazzi sono protagonisti del Festival dell’Economia di Trento 2024, il cui merito è anche quello di far uscire il dibattito dai luoghi dell’evento, portandolo tra le strade, contribuendo così alla discussione nazionale, come rimarcato da Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing.

I NUMERI DEL SUCCESSO DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO

Il successo del Festival dell’Economia di Trento 2024 può essere analizzato anche dai numeri che hanno caratterizzato la 19esima edizione. Ad esempio, c’è stato il tutto esaurito nelle strutture ricettive, a conferma che questa manifestazione non coinvolge solo a livello locale. L’impatto turistico è evidente e ha ripercussioni positive anche per gli esercizi commerciali e, in generale, per il tessuto imprenditoriale di Trento. Il successo, confermato dalle 40mila presenze, alimenta anche l’evoluzione di questo evento, che ad esempio quest’anno ha fatto debuttare il servizio di traduzione simultanea degli eventi in lingua non italiana tramite un sistema innovativo da remoto. Risultati importanti sono stati riscontrati anche sui social con quasi 10,5 milioni di visualizzazioni dei circa mille contenuti, con oltre 43.500 interazioni, ma i dati sono in continua evoluzione. Importante è anche l’audience digitale, visto che sono stati raggiunti oltre 600mila utenti con le dirette streaming, a cui si aggiungono gli oltre 40mila utenti che hanno seguito le dirette sul sito del Festival dell’Economia di Trento 2024.











