Fiammetta Cicogna ha partorito/ Nate due gemelle, Gaia e Gioia: “Un regalo di..”

Fiammetta Cicogna è diventata mamma. La bella conduttrice ha messo al mondo non una ma due bambine: due gemelle quelle, infatti, avute dal fidanzato Carl Hirschmann. È stato proprio l’imprenditore franco-svizzero a postare su Instagram una foto in cui si vede una delle due bambine con un tanto di body per neonati. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia che svela poi anche i nomi delle bimbe: “Regalo di compleanno… Gaia e Gioia”. Carl ha infatti spento le candeline proprio ieri e non avrebbe potuto ricevere un regalo migliore di questo. Fiammetta ha partorito a Ibiza e tutto è andato per il meglio. D’altronde, tutta la gravidanza è stata documentata sul suo profilo Instagram con foto e messaggi che hanno appassionato i fan che, infatti, attendevano con ansia la nascita delle due bambine.

Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann genitori

Gaia e Gioia sono le figlie gemelle appena nate di Fiammetta Cicogna e del compagno Carl Hirschmann. La conduttrice è pronta a dedicarsi completamente a loro, anche perché sono ormai alcuni anni che si è allontanata dagli schermi per dedicarsi al cinema. L’ultima apparizione televisiva della Cicogna risale infatti al 2013, ed è stata quella nel programma Tamarreide. La storia col milionario Carl Hirschmann ha invece avuto inizio nel 2014. Lui ha però già un’altra figlia, di sei anni, avuta dalla sua precedente relazione. Prima di lui, Fiammetta invece ha avuto una lunga relazione con Tommy Chiabra.

