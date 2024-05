Fiat 500 ibrida verrà prodotta a Mirafiori/ Tavares: “Vogliamo realizzare un milione di auto in Italia”

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio di ieri circa la decisione di produrre una Fiat 500 ibrida a Mirafiori, è giunta l’ufficialità: la nuova versione hybrid dell’amatissima city cara italiana, sarà realizzata nello storico stabilimento di Torino. L’annuncio è giunto in via ufficiale da parte di Stellantis, che ha fatto sapere che in occasione dell’incontro con i sindacati di ieri, durante i quali sono stati annunciati i modelli fino al 2030, ha appunto comunicato “ufficialmente la decisione di sviluppare una versione ibrida della Fiat 500, che sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori, e l’allocazione di una nuova versione ibrida della Jeep Compass nello stabilimento di Melfi”.

Si tratta di una notizia che giunge a pochi giorni dalla fine della produzione a Tychy dell’attuale generazione della Fiat 500 hybrid, e che non può che far ben sperare in visto di un aumento della produzione in quello che è il cuore pulsante della fabbrica torinese: “La fornitura di questi nuovi modelli ibridi – aggiunge Stellantis – contribuirà positivamente al carico di lavoro dello stabilimento di Termoli e degli impianti e-DCT e trasmissioni di Mirafiori per i prossimi anni”, ricordando come di recente sia stato annunciato anche un piano per una nuova generazione di batterie della Fiat 500e, oltre ad una estensione del ciclo di vita della Panda a Pomigliano.

FIAT 500 IBRIDA UFFICIALE A MIRAFIORI: LE PROSSIME NOVITÀ

Ricordiamo infatti che la versione elettrica subirà delle modifiche nei prossimi mesi, di modo da immettere sul mercato un modello rinnovato dal punto di vista dell’autonomia, e nel contempo con un prezzo più ridotto. La Panda, invece, sarà prodotta invece almeno fino al 2027, come ha spiegato il Ceo di Fiat, Olivier Francois, in occasione della presentazione della Fiat Pandina, il nuovo modello dell’utilitaria che sbarcherà sul mercato dal prossimo mese, prima dell’arrivo della nuova Fiat Panda, la prima versione elettrica della stessa.

La notizia dell’arrivo della Fiat 500 ibrida a Mirafiori è stata confermata anche da Ferdinando Uliano, segretario Fim Cisl, che al termine dell’incontro con Stellantis ha spiegato: “C’è un’importante novità per Torino, è stata confermata la produzione della 500 ibrida per i primi tre mesi del 2026. È un primo passo importante per rafforzare la missione produttiva di Mirafiori”.

FIAT 500 IBRIDA UFFICIALE A MIRAFIORI, TAVARES: “ABBIAMO ALTRE DISCUSSIONI…”

Tavares ha aggiunto che: “Abbiamo altre discussioni in corso per assegnazioni in altri stabilimenti per l’obiettivo di un milione di auto prodotte in Italia. Per questo chiederemo un incontro a palazzo Chigi”. Stando a quanto spiegato dal Se­gre­ta­rio Na­zio­na­le del­l’U­gl Me­tal­mec­ca­ni­ci, An­to­nio Spe­ra, presente all’incontro di Stellantis con i sindacati, la Fiat 500 ibrida potrebbe essere prodotta già dal 2025 o al massimo dall’anno successivo.

Sarà fondamentale cercare di fare il prima possibile visto che, come detto sopra, la 500 termica/ibrida ha terminato la sua produzione di conseguenza l’azienda dovrà fare a meno di circa 150mila unità immatricolate, 104mila nel 2023 più altre 50mila previste per quest’anno, un buco enorme che dovrà essere compensato quanto prima. Nelle prossime settimane avremo senza dubbio notizie più certe in merito alle tempistiche: non ci resta che aspettare il prossimo aggiornamento.











