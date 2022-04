Fidanzata Nicolas Vaporidis, chi è?/ “La amo come nessuna prima, insieme da mesi”

Nicolas Vaporidis è fidanzato. A dispetto di quanto dichiarato qualche puntata fa all’Isola dei Famosi, il naufrago sta da qualche mese con una misteriosa ragazza bionda di cui non vuole svelare l’identità e ne spiega il motivo in un confessionale. “C’è una persona e io non vedo l’ora di rivederla. Ho detto di essere single perché le persone che amo io voglio proteggerle e io sono la causa di un’attenzione eventuale nei suoi confronti e vorrei che questa fosse un’attenzione delicata, rispettosa, non buttata sui giornali”, spiega l’attore.

E continua: “Lei sapeva che avremmo dovuto affrontare un periodo di silenzio ma sapevo anche che lei avrebbe avuto l’opportunità di vedermi, quindi posso sfruttare questi piccoli momenti per dirle quello che già sa.”

Nicolas Vaporidis innamorato: “Stiamo insieme da qualche mese, è il mio pensiero felice”

Nicolas Vaporidis si dice molto innamorato di questa ragazza e racconta: “Non ho mai incontrato una persona così, non ho mai provato questo tipo di sentimento io non ero abituato a viverlo. Quando ho conosciuto lei ho visto qualcosa che prima non ero capace di vedere.” Non è solo la bellezza ad averlo colpito di questa donna: “È una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose più sexy che trovo in una persona. È il mio pensiero felice.” Infine, a Ilary Blasi, racconta perché ne è così innamorato: “Mi fa sentire me stesso come nessuno ha mai fatto prima, con lei sono davvero io.”

