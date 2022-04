Isola dei famosi 2022, 10a puntata/ Diretta e eliminati: cocco-gate e il caso Licia Nunez

Isola dei famosi 2022, decima puntata 22 aprile 2022

Questa sera, venerdì 22 aprile, alle 21.30 su Canale 5 va in onda il decimo appuntamento con L’Isola dei famosi 2022. Come sempre, a commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo il primo mese, tra ritiri ed eliminazioni, sino rimasti in 17 naufraghi in Honduras: Carmen Di Pietro, Edoardo e Guendalina Tavassi, Lory Del Santo, Nick Luciani, Niclaso Vaporidis e Marco Senise nella Tribù Cucaracha; Alessandro Iannoni, Blind, Marco Cucolo, Estefania Bernal e Roger Balduino (gli unici rimasti in coppia), Ilona Staller, Laura Maddaloni e Licia Nunez nella Tribù Tiburon. Su Playa Sagamada sono rimasti solo Clemente Russo e Gustavo Rodriguez.

Isola dei famosi 2022, eliminazione definitiva e nomination

Nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da ora in poi i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. Ma prima un’eliminazione a sorpresa porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada. Al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Uno di loro raggiungerà Playa Sgamada, dove ci sarà una eliminazione definitiva: chi dovrà abbandonare l’Isola e tornare in Italia? Carmen Di Pietro sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle vincere una ricompensa culinaria per il figlio Alessandro Iannoni. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate dall’inviato Alvin.

Il ritorno di Jeremias Rodriguez in studio all’Isola dei famosi 2022?

Salvo cambi di programma Ilary Blasi questa sera, venerdì 22 aprile, non accoglierà in studio Jeremias Rodriguez, che lunedì scorso si è ritirato dal reality show. “Abbandono l’isola. Ci hanno provato tutti a convincermi, ma sono sicuro. Vado via. Ho bisogno di tornare a casa, dalla mia famiglia e dalla mia fidanzata. Mi manchi da morire Debora, ti amo”, ha detto il fratello di Belen Rodriguez, annunciando la sua decisione di tornare in Italia. Jeremias è rimasto sull’Isola dei Famosi 2022 un mese, poche settimane in cui comunque ha perso 15 chili. Nelle sue storie di Instagram, l’argentino ha rivelato chi è il suo preferito: Blind. Ricordiamo che “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 25 aprile.

