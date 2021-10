Fidanzata Valerio Rossi Albertini?/ Tutto tace sulla sua vita privata

Valerio Rossi Albertini ha una compagna, moglie o fidanzata? Non è dato sapere nulla sulla vita privata del fisico prossimo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Il professore incaricato di chimica-fisica dei materiali è un volto noto anche del piccolo schermo dove è spesso ospite in diversi programmi tv con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca. Dopo aver conseguito la laurea in Fisica con l’indirizzo nucleare presso l’Università La Sapienza di Roma, il fisico ha cominciato ad occuparsi di nanotecnologie e fonti di energia alternative.

La sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021 ha acceso i riflettori e la curiosità del pubblico sulla sua vita privata. Ha una moglie, una fidanzata o una compagna? Sulla sua vita privata non c’è alcuna informazione, quindi non possiamo dirvi con certezze se il fisico dagli occhi cerulei ha il cuore impegnato oppure no!

Chi è Valerio Rossi Albertini, concorrente di Ballando con le Stelle 2021

Se non abbiamo informazioni in merito alla vita privata di Valerio Rossi Albertini, sicuramente possiamo fornirvi informazioni sulla sua vita professionale. Dopo aver conseguito la Laurea in Fisica, Albertini si è specializzato con il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali, diventando il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina, quindi è entrato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia. Non solo, lo scienziato è anche professore incaricato di chimica-fisica dei materiali e pubblica diversi articoli per riviste scientifiche ed internazionali.

Albertini lavora anche per il CNR ed è membro del comitato di redazione della rivista LIVE, Ricerca Scientifica e Industria, edito dalla COPIT. Non solo, è anche uno degli scienziati e fisici più conosciuti dal pubblico avendo partecipato nel corso degli anni a tantissime trasmissioni scientifiche, ma anche di intrattenimento ricoprendo il ruolo di rappresentante del CNR in televisione e per gli organi di stampa in qualità di divulgatore scientifico.



