Fidanzate Piero Barone e Gianluca Ginoble, chi sono?/ Veronica Ruggeri e Francesca…

Chi sono le fidanzate di Piero Barone e Gianluca Ginoble?

La vita privata dei ragazzi de Il Volo è sempre stata oggetto di pettegolezzi e ipotesi perché la loro vita, che spesso li porta fuori dai confini Nazionali, è difficile da tenere sotto la lente e così non ci tocca che chiederci: chi sono le fidanzate di Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo? E’ sempre un po’ complicato tenere d’occhio i due e mettere insieme la loro vita privata ma quello che più sembra essere finito sotto la lente in questi mesi è stato proprio Piero Barone. Il tenorino è stato prima avvicinato ad Elisabetta Gregoraci reo di essere il suo amore segreto e di far parte di un famoso gruppo whatsapp in cui si ride e si scherza proprio con la showgirl e una ristretta cerchia di amici. Come se questo non bastasse, Piero Barone è stato fidanzato con la figlia di Massimiliano Allegri, Valentina, e poi con Veronica Ruggeri, la bella iena riccia spesso inviata ma altre volte conduttrice insieme alle sue colleghe.

Piero Barone e Gianluca Ginoble tra veri e presunti flirt

E la fidanzata di Gianluca Ginoble? Anche in questo caso non è facile stare a passo con i tempi visto che in passato gli è stato attribuito un flirt con Pasqualina Sanna, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e fotomodella sarda, e poi, nello stesso anno, con la misteriosa Martina con la quale è rimasto due anni fino al 2017. Da allora il gossip gli ha attribuito molti gossip e flirt, veri o presunti, fino a quando nella sua vita non è arrivata Francesca. Secondo i bene informati la giovane, misteriosa, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo abiterebbe in Abruzzo e sarebbe la sosia di Silvia Toffanin. Il mistero poi si infittisce perché di lei non si sa molto altro.



