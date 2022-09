Fidanzati da 6 anni si scoprono fratelli/ Test choc del DNA, sono entrambi adottati

Incredibile choc per una coppia di fidanzati che, dopo 6 anni di relazione, ha deciso di sottoporsi al test del Dna. Lei, 30 anni, e lui 32 sono due ragazzi entrambi adottati in tenera età. La curiosità verso le loro famiglie di origine li spinge a effettuare l’esame del Dna, ma nulla ha potuto prepararli alla scioccante scoperta. “Sono stata adottata da bambina, anche se l’ho scoperto solo al liceo, ma non mi è mai importato, amo i miei genitori e i miei genitori mi adorano. Chi se ne frega se non sono i miei veri genitori. Anche il mio ragazzo è stato adottato e quando ci siamo incontrati è stata una delle cose che più ci piaceva di entrambi e che in qualche modo ci legava” scrive l’anonima ragazza su Reddit, nel subreddit “offmychest”.

Avevano incontrato le rispettive famiglie e avevano già iniziato a pensare al loro futuro insieme. Ma il test parla chiaro: i due in realtà sono fratello e sorella. “Sono rimasta scioccata e non trovo il coraggio di dirglielo. Spero davvero che abbiano commesso un errore” scrive la ragazza su Reddit.

Fidanzati da 6 anni ma sono fratelli, “sono scioccata”

“Ho 30 anni e mio fratello ne ha 32. Lo chiamerò il mio ragazzo per la maggior parte del tempo mentre scrivo” inizia così lo sfogo su Reddit della ragazza che ha scoperto di essere in realtà fidanzata con suo fratello. La realtà sconvolgente è emersa tramite un test del DNA fatto per curiosità e rivelatosi invece capace di sconvolgere per sempre le loro vite. “Abbiamo fatto il test del Dna per scoprire qualcosa sulle nostre vere famiglie. Ci è voluto un mese prima che i risultati arrivassero a casa, ero molto emozionata di scoprire qualcosa in più sulle mie origini, invece ho scoperto che il mio ragazzo è in realtà mio fratello”. Un risultato che sembra uscito direttamente da un’opera di fantasia, e che invece è la realtà di questa anonima coppia.

“Il nostro rapporto era ed è tuttora ottimo. Ci siamo capiti molto velocemente. Siamo stati attratti l’uno dall’altro fin da subito. Non ho mai incontrato qualcuno così – scrive la ragazza su Reddit – Ma sono scioccata, perché ho scoperto che lui è il mio fratello biologico. Stiamo insieme da sei anni e abbiamo fatto tutto ciò che una coppia che sta insieme da 6 anni poteva fare. Ci siamo detti che ci amiamo, abbiamo fatto sesso, abbiamo festeggiato anniversari, abbiamo incontrato le rispettive famiglie”.

