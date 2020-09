Fidanzato Paola Minaccioni, chi è?/ “Sono portatrice sana di corna…”

Paola Minaccioni è fidanzata o sposata? La vita privata della nota attrice italiana è tenuta abbastanza lontana dai riflettori. a differenza di quella artistica che è invece ben nota e ricca di grandi successi. La Minaccioni ha avuto degli amori importanti nella sua vita ma adesso è difficile capire se ci sia qualcuno di speciale nella sua vita. Le ultime notizie certe risalgono al 2015, quando in un’intervista a IoDonna, pur senza fare nomi, dichiarò di essere innamorata: “da un anno, è una storia giovane. Lui lavora in produzione, ci capiamo. Forse è la prima volta che mi sento così felice. In passato perdevo tempo a convincere un uomo che era adatto a me. Energie sprecate. Non lo rifarei.” furono le sue parole. Non è però chiaro se quest’uomo misterioso sia ancora al suo fianco oppure no.

Paola Minaccioni e i tradimenti: “Portatrice di corna”

C’è di certo che Paola Minaccioni ha affrontato momenti difficili in amore, scoprendo vari tradimenti. “Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo.” dichiarò. E in un’intervista a Vanity Fair del 2019 ha ribadito il medesimo concetto: “Negli anni ho interpretato così tante donne tradite, che oggi mi considero una portatrice sana di corna. E, attenzione, non solo sul set (ride, ndr). Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte.”





