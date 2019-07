“Figlia Meloni rimpiangerà di non essere stata a Bibbiano”/ Post choc: la replica

«Da adulta, la figlia di Giorgia Meloni rimpiangerà di non essere stata a Bibbiano»: questo il post pubblicato da un utente su Twitter per attaccare la leader di Fratelli d’Italia. Un messaggio che fa riferimento all’inchiesta Angeli e Demoni, il caso affidi illeciti a Reggio Emilia che ha acceso i riflettori sul sistema in base al quale i bambini sono stati sottratti alle famiglie e affidati ad amici e non. Una scritta choc che coinvolge la figlia dell’ex ministro, “usata” dall’hater per pungolare la politica. «Ecco dove siamo arrivati. Che schifo», il commento di Giorgia Meloni sui social, con sostenitori e colleghi politici che stanno esprimendo in queste ore vicinanza per il terribile attacco social: «Ho letto alcuni tweet e post di persone tolleranti, sensibili alla sofferenza del prossimo, animate da altruismo in ogni loro gesto, che affiancavano ai doverosi e tradizionali insulti degni “dei peggiori bar di Caracas” (cit.) a Giorgia Meloni, auguri di ogni male alla figlia…», le parole di Guido Crosetto.

“LA FIGLIA DI GIORGIA MELONI RIMPIANGERA’ DI NON ESSERE STATA A BIBBIANO”

Quello che vi abbiamo riportato non l’unico tweet o post social contro Giorgia Meloni, ma si tratta sicuramente di quello più “violento”: non sono tardate ad arrivare le risposte al diretto interessato, che ha sollevato un polverone sul web tanto da arrivare ad attirare l’attenzione della leader di Fratelli d’Italia. Il partito di Centrodestra è in prima linea per fare luce sui fatti di Bibbiano e forse anche per questo motivo – nonché per la bagarre polemica tra partiti – la Meloni è finita nell’occhio del ciclone. L’autore del post su Twitter – che accompagna il suo nome con l’hashtag #antifascista – non ha fatto alcun passo indietro, ma ha anzi rilanciato dopo i tanti messaggi ricevuti: «Continuo ad avere poco tempo, quindi accontentatevi di un altro vaffanc*lo collettivo, abbiate pazienza!». Qui di seguito vi riportiamo il messaggio della Meloni

