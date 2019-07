FIGLIO SCEICCO EMIRATI MORTO A LONDRA/ Khalid Al Qasimi, festino a base di droga

Morto a Londra durante un festino a base di alcol e droga Khalid Al Qasimi, principe ereditario e figlio dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, emiro di Sharja, uno dei sette Emirati Arabi Uniti. Il giovane ha perso la vita nel suo lussuoso appartamento a Knightsbridge, durante un party a base di alcol e droga. La polizia londinese, come riportato da “Il Post”, non ha fornito molte informazioni sul caso, limitandosi a dire di aver ricevuto una denuncia di una “morte improvvisa in una proprietà residenziale a Knightsbridge”. Nella giornata di ieri è stata effettuata un’autopsia, ma l’esame non ha fornito gli elementi necessari per stabilire con esattezza le cause della morte, motivo per il quale nelle prossime ore verranno eseguiti nuovi test. Intanto a Sharja, dove il padre della vittima regna dal 1972, sono stati dichiarati 3 giorni di lutto e la bandiera a mezz’asta.

FIGLIO SCEICCO EMIRATI MORTO A LONDRA

Khalid bin Sultan Al Qasimi, questo il nome del figlio dello sceicco, aveva 39 anni. La sua professione principale era quella di stilista. La vittima era anche titolare di un’etichetta di moda, Qasimi, che ha sfilato alla London Fashion Week. Sull’account Instagram della casa stilistica si legge come il rampollo dello sceicco avesse esordito con la sua prima collezione nel 2008, riscontrando da subito grande successo in Europa. Khalid si era laureato in architettura e aveva studiato moda presso il Central Saint Martins di Londra. Da quanto emerso finora, all’interno del suo lussuoso appartamento nel quartiere Knightsbridge di Londra sono state rinvenute grandi quantità di droga di classe A (ecstasy, eroina, funghi allucinogeni, cocaina, crack). Il padre di Khalid bin Sultan Al Qasimi, lo sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi ha dichiarato su Instagram che adesso il figlio si trova “nelle mani di Dio”.

