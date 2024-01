Filippa Lagerback: “Io e Daniele Bossari ci eravamo detti basta”/ “Poi una notte…”

Filippa Lagerback e la storia d’amore con Daniele Bossari

Filippa Lagerback e Daniele Bossari formano da anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Uniti e sempre più innamorati, con la figlia Stella, formano una splendida famiglia. Tuttavia, come in tutte le coppie, anche in quella della Lagerback e di Bossari non sono mancati i momenti difficili. In particolare, c’è stato un momento in cui i due hanno rischiato di perdersi e di dividere le loro strade come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

“Non abbiamo mollato. Abbiamo una storia così importante che voler stare insieme è stato più forte di tutto. A un certo punto ci eravamo detti ‘basta’, io non riuscivo ad aiutarlo, ma poi entrambi abbiamo pianto tutta la notte e lì ho capito che non volevo rinunciare a lui”. Ora hanno un loro equilibrio anche se non mancano gli “alti e bassi, come tutti, ma c’è amore e io ho molta pazienza. Credo che ci abbia aiutato cercare sempre il dialogo, E ora che nostra figlia abita per conto suo ci siamo ripresi degli spazi e ci siamo impegnati a trovare nuovi stimoli. Camminiamo nella stessa direzione ma su binari separati e anche questo è importante”.

Filippa Lagerback e il rapporto con il tempo che passa

Sempre bellissima, Filippa Lagerback, nell’intervista a Oggi, ha svelato anche il suo rapporto con il tempo che passa. “È difficile accettare le rughe ma bisogna farsene una ragione e provare a invecchiare con grazia. Avere un rapporto profondo con la natura mi ha aiutato molto. Metto le mani nella terra e sto bene. Con Daniele siamo andati vivere a Varese per la scuola di nostra figlia Stella, ma poi non abbiamo più avuto voglia di tornare a Milano. Anzi ci trasferiremo ancora più lontano da tutti. Sogno di avere un orto“.

E, infine, sulla scelta di seguire Fabio Fazio su Tv8 dice: “Volevo capire se Fabio mi considerava ancora adatta o se era più giusto puntare alla novità. Sono flessibile, non temo cambiamenti: se mi avesse detto che preferiva cambiare, avrei fatto altro. Sono felice di essere rimasta con la mia famiglia professionale, Fabio e Luciana Littizzetto. Mi sento fortunata a lavorare con loro”.











