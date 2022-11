Filippo Bisciglia choc: “Ho baciato Mara Venier sulla bocca”/ Lei basita, poi accusa Cruciani: “Maiale”

Filippo Bisciglia, rivelazione piccante al Maurizio Costanzo Show: “Ho baciato Mara Venier in bocca”

Siparietto esilarate con tanto di rivelazione piccante quello andato in scena nella puntata del Maurizio Costanzo Show in onda l’11 novembre 2022. Protagonisti Filippo Bisciglia e Mara Venier, al centro della scena per un racconto partito dal conduttore di Temptation Island. Filippo ha infatti rivelato di aver baciato sulla bocca Mara Venier, lasciando quest’ultima inizialmente sotto choc.

“Maurizio, ho baciato in bocca con Mara Venier”, ha annunciato Bisciglia, ricevendo però la negazione della ‘Zia’. “Te lo giuro”, ha allora proseguito Bissciglia, che è così entrato nel dettaglio. “Ero piccolo – ha poi specificato Filippo rivolto alla Venier -, eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima.”

Mara Venier e Filippo Bisciglia, botta e risposta poi la battuta di Crusciani…

Bisciglia ha spiegato che il bacio risale a più di 20 anni: “Ero un ragazzino. – ha sottolineato – Ti dissi: ‘Mara, sei bellissima’. E tu: ‘Bello della Zia’. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca”. “Certo, ero embriaca, perché non me lo ricordo. E comunque non hai lasciato il segno”, è stata però la battuta della Venier di fronte alla rivelazione di Bisciglia. Nel simpatico racconto, tra risate e scherzi, si è poi introdotto il giornalista Giuseppe Cruciani con una sua battuta: “Se non c’è la lingua non è un vero bacio”. La Venier però ha replicato a tono: “Ma ad un bambino do un bacio con la lingua? Ma tu Cruciani sei un por*o, maiale proprio di quelli terribili”. Ultima battuta a Cruciani che le ha però fatto notare che, al tempo, Bisciglia non era proprio un bambino.

