Filippo Zanella ritrova in Polonia la figlia Noemi scomparsa nel 2021/ “Rapita dalla mamma, stava scappando”

Ecco come Filippo Zanella ha ritrovato la figlia Noemi in Polonia

La storia di Filippo Zanella e della figlia Noemi scomparsa nel 2021 si conclude con un lieto fine, con il ritrovamento della bambina in Polonia. La minore, ricostruisce Il Resto del Carlino, era stata rapita dalla mamma quasi tre anni fa e ora potrà tornare a Cesena insieme al genitore e alla nonna paterna.

La madre di Noemi, una donna di nazionalità polacca, l’avrebbe rapita nel 2021 dopo la separazione e da allora il padre si è battuto senza sosta per ritrovarla: dopo aver ricevuto la segnalazione sulla localizzazione della bimba, Filippo Zanella si sarebbe trasferito in Polonia e avrebbe agito con pazienza e vari appostamenti con l’aiuto di un investigatore privato, fino ad arrivare a rintracciare l’indirizzo dove si trovava la sua bimba: “Quando la mia ex compagna mi ha visto – ha raccontato l’uomo al Resto del Carlino – si è data alla fuga assieme alla bambina. Noemi era molto agitata e in un primo momento non mi ha riconosciuto. Siamo riusciti a raggiungerle e, grazie anche all’aiuto di mia madre, Noemi si è calmata. Non parla italiano, ora è nella cameretta d’albergo con la nonna che guarda i cartoni animati. Sta bene“.











