Filomena Di Gennaro: “In sedia a rotelle per colpa del mio ex”/ “Non l’ho perdonato”

A “Morning News”, trasmissione di Canale 5, nella mattinata di mercoledì 25 agosto 2021 è stata raccontata la vicenda personale di Filomena Di Gennaro, salva per miracolo dopo un’aggressione per mano del suo ex, che ha scaricato l’intero caricatore della sua pistola su di lei, costringendola a una vita sulla sedia a rotelle. “Lui è stato condannato – ha raccontato la donna in collegamento audiovisivo –, ma ha fatto pochissimi anni di carcere e ancora oggi non si è pentito. Lui afferma convintamente che la colpa è stata mia, in quanto l’ho lasciato dopo tanti anni”.

Bimbo di 5 anni morto in Veneto/ Tre ospedali poi il decesso: aperta ispezione

Anche dal punto di vista economico, per il momento la signora non ha ancora ricevuto nulla: “Ora siamo in causa con lo Stato, perché lui non ha gli strumenti per risarcirmi i danni causatimi. Il 30 marzo ci sarà un’udienza e spero di ottenere un risarcimento per quello che ho subìto. In più, lui è anche in giro, da tanti anni è libero di andare ovunque. Ha finito di scontare la sua pena, tra sconti e indulto. Ha anche una sua famiglia. Questa persona è molto brava a fingere, sia con me che con gli altri”.

OMICIDIO VANESSA ZAPPALÀ/ La vicina: "Vidi Antonino Sciuto strattonarla sul balcone"

FILOMENA DI GENNARO: “SALVATA DAL MIO ATTUALE MARITO”

Nel prosieguo dell’intervista, Filomena Di Gennaro ha dichiarato di essere stata salvata dal suo attuale marito, con il quale è sposata da 14 anni: “Molto spesso noi donne pensiamo di conoscere chi abbiamo accanto. Ho seguito fortunatamente il consiglio del mio attuale consorte di incontrare il mio ex per strada e lui è intervenuto difendendomi e sparando contro di lui. Io sono viva anche grazie a lui. Sicuramente non è facile fidarsi di nuovo, ma ci sono uomini diversi da quello che mi ha sparato“.

E, ancora: “Il problema di noi donne è che molto spesso ci facciamo convincere e non riusciamo a vedere i segnali di una violenza più grave. Non ho perdonato quella persona, che comunque era importante per me. Lui non ha capito la gravità di quello che mi ha fatto. Si è trattato di un agguato premeditato e io lo ritengo tuttora un soggetto pericoloso”.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 24 agosto 2021: Jackpot flop

© RIPRODUZIONE RISERVATA