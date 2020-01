Filtro “che animale sei?”/ Come funziona e come usarlo su TikTok e Instagram

Nell’ultimo periodo su TikTok è diventata virale una challenge che utilizza un filtro già visto su Instagram. Sul famosissimo social di ByteDance sono rinati gli HeadQuiz. Parliamo di adesivi animati che l’applicazione “incollerà” sulla fronte della persona inquadrata. Il tutto si evolve in uno scorrimento di immagini o testi con il quale, in maniera del tutto casuale, verrà scelto un risultato. Questa quindi la spiegazione per il trend TikTok #cheanimalesei. Applicando questo particolare filtro, il sistema del social cinese assocerà la persona inquadrata e un animale. Il funzionamento della nuova maschera di TikTok ricorda quello già visto su Instagram con Quale Pokémon sei.

Come usare il filtro “Che animale sei?” e “Quale Pokemon sei?”

Per utilizzare la maschera #cheanimalesei su TikTok basta seguire la stessa procedura utilizzata per tutti gli altri filtri presenti nell’applicazione. Avviata l’app, serve selezionare il tasto “+” posizionato in basso per far avviare l’anteprima della fotocamera. In seguito si possono provare tutti i filtri disponibili, prima di dare il via alla registrazione. Una volta scelta la maschera, per diventare parte del trend Che animale sei, bisogna entrare nella sezione Effetti. Qui troveremo, divisi per categoria, tutti gli effetti disponibili con la possibilità effettuare una ricerca di quello desiderato. È anche possibile raggiungere direttamente la maschera seguendo un utente che ha già usufruito del filtro.

