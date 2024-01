Finale Doc- Nelle tue mani 2, com’è finta la seconda serie?/ Andrea Fanti prosciolto dalle accuse di omicidio

Doc-Nelle tue mani 2, dove eravamo rimasti? Andrea Fanti accusato di omicidio colposo

L’attesa è finita, tra poco andrà in onda la 1^ puntata di Doc-Nelle tue mani 3 dove non mancheranno tanti colpi di scena. Ma dove eravamo rimasti con la trama di Doc 2? Cos’era successo ai protagonisti? Facendo un passo indietro nell’ultima puntata della scorsa stagione Andrea Fanti (Luca Argentero) era stato sospeso dal suo incarico in ospedale perché accusato della morte del dottore Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) a muovergli le accuse era stata tra l’altro Caruso, il direttore amministrativo invidioso di lui. In realtà a togliere l’ossigeno a Lorenzo, su sua espressa richiesta, fu Carolina (figlia di Fanti) perché il giovane medico decise di salvare con quell’unica bombola di ossigeno un’anziana signora che stava andando in asfissia, Clara.

A questo punto, Carolina scoperto tutto non la prende affatto bene ed affronta il padre che, per difenderla, rischia un processo per omicidio colposo. Ed a processo il personaggio impersonato da Luca Argentero ci finisce davvero. I guai però non sono finiti Riccardo (Pierpaolo Spollon) ed Alba (Silvia Mazzieri) finiscono ricoverati per un’intossicazione epatica. E mentre dopo un lungo ricovero Riccardo si riprende, Alba muore dopo aver salutato tutti con un toccante e commovente discorso. Tutti i medici di Doc-Nelle tue mani 2, ovviamente, sono provati da tutte queste drammatiche vicende.

Finale Doc 2, com’è finita la seconda serie della fiction con Luca Argentero?

La trama di Doc-Nelle tue mani 2 continuava con Andrea Fanti costretto a difendersi in un processo per omicidio colposo, per la morte di Lorenzo Lazzarini, al posto della figlia Carolina. La situazione, tuttavia, viene stravolta quando Carolina, sentendosi in colpa per la morte di Lorenzo e dopo aver assistito alla morte di Alba confessa a Giulia ciò che ha fatto. Agnese e Giulia, desiderose di aiutare Andrea Fanti dopo aver scoperto la verità, iniziano a indagare su Caruso. Scavando a fondo durante la pandemia di Covid-19, aveva deciso di tagliare l’approvvigionamento di bombole d’ossigeno.

Il finale di Doc 2 dunque è a lieto fine, con la direttore amministrativo Caruso che viene portato via dalla polizia e le accuse nei confronti di Andrea Fanti che cadono completamente. Prosciolto dalle accuse di omicidio colposo e totalmente riabilitato può riprendere il suo posto di primario. Fatto ordine su dove eravamo rimasti dalle anticipazioni su Doc 3 si scopre che Andrea Fanti sarà alla ricerca dei suoi ricordi.











