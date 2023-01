FINANZA AGEVOLATA/ Golden Group, il fatturato sale a 42 milioni di euro, in crescita del 23%

Oltre 42 milioni di euro di fatturato e oltre 2mila aziende supportate nel 2022 da Golden Group, prima società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata.

L’azienda, che riveste un ruolo di primo piano per le piccole e medie imprese, ha registrato una crescita di oltre il 23%, confermando la capacità della finanza agevolata di rispondere alle difficoltà del caro energia, dell’inflazione e dello scenario post-pandemico. I risultati ottenuti nel 2022 rilevano, dunque, un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, rafforzando la leadership di Golden Group nel settore della finanza agevolata.

Le aziende, supportate da Golden Group, hanno ottenuto quest’anno oltre 300 milioni di contributi a fondo perduto che riguardano soprattutto gli strumenti pensati dal governo per superare la grave crisi attuale o progetti più orientati allo sviluppo e alla crescita del proprio business, che permettano di investire nell’innovazione, la ricerca e la formazione dei dipendenti.

Il compito della finanza agevolata si rivela strategico in questa fase per la sua capacità di aiutare le imprese ad accedere alle opportunità di finanziamento offerte dalle istituzioni. È un settore in grande crescita in una fase in cui l’intervento pubblico sull’economia offre maggiori soluzioni alle aziende, tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati.

“Chiudiamo un anno positivo, grazie al lavoro di un grande team. La nostra squadra è composta da 187 consiglieri d’impresa che ogni giorno supportano e guidano gli imprenditori verso il raggiungimento dei propri obiettivi” ha affermato Davide Malaguti, Presidente di Golden Group. “Le aziende affrontano un momento complesso e la finanza agevolata può dare risposte utili, aiutando gli imprenditori a intercettare le risorse in arrivo dalle istituzioni europee, nazionali e locali”.

