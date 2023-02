Finlandia accelera per diventare membro Nato/ Voto di ratifica avverrà il 28 febbraio

La Finlandia accelera per diventare membro della Nato. Il Parlamento, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha fissato per il prossimo 28 febbraio la data del voto di ratifica affinché ciò possa avvenire. La speranza è che la legislazione possa essere approvata prima delle elezioni politiche in programma il 2 aprile di quest’anno.

La Turchia, storico membro, da parte sua, continua a temporeggiare ormai da mesi sull’adesione all’Alleanza difensiva avanzata da Svezia e Finlandia. È per questo motivo che, nel caso in cui la diffidenza di Ankara nei confronti di Stoccolma dovesse permanere, Helsinki è pronta ad andare avanti da sola per raggiungere l’obiettivo. Il presidente finlandese Sauli Niinisto, intervenuto ieri alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, è stato chiaro: “Abbiamo un’intesa con la Svezia: entrambi dovremmo diventare membri dell’Alleanza prima possibile. Ma la posizione della Turchia nei confronti della nostra volontà è solo ed esclusivamente nelle mani della Turchia. Non vogliamo e non possiamo ritirare la nostra candidatura: abbiamo espresso la nostra volontà”.

Finlandia accelera per diventare membro Nato: Helsinki verso l’Alleanza

Il resto dei Paesi della Nato è d’altronde favorevole alla possibilità che la Finlandia diventi un membro dell’Alleanza difensiva. “Penso che sia arrivato il momento di approvare le domande di adesione sia della Svezia che della Finlandia”, ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. E ha invitato Ankara a riflettere: “Entrambi i Paesi hanno compiuto passi importanti dalla firma del memorandum congiunto. Hanno revocato le restrizioni sull’esportazione di armi (alla Turchia, ndr) e hanno compiuto ulteriori passi in materia di cooperazione sul terrorismo”.

La Turchia da parte sua continua però a nutrire delle preoccupazioni in materia di sicurezza sulla Svezia, che il segretario generale ha definito “legittime”. Ciò, però, non dovrebbe ostacolare la Finlandia, che è propensa ad andare avanti anche da sola.











