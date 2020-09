Fiorella Bonizzi e Carla, moglie e figlia di Fulvio Abbate/ Nozze a Las Vegas, poi…

Al Grande Fratello si parla di grandi amori, come quello vissuto da Fiorella Bonizzi e Fulvio Abbate. I due sono uniti sentimentalmente da oltre vent’anni e nel 2003 hanno messo al mondo la figlia Carla. Benché non si sia mai parlato molto della loro relazione, c’è chi giura si tratti di una grande storia d’amore. Molti telespettatori del Grande Fratello, ad esempio, non erano al corrente del matrimonio che Fiorella Bonizzi e Fulvio Abbate hanno deciso di celebrare a Las Vegas, negli Stati Uniti, anziché in Italia. Una scelta per certi versi audace, maturata durante il viaggio che la coppia ha intrapreso negli USA. Nella casa del Grande Fratello, Fulvio Abbate, è diventato uno dei saggi del gruppo, capace di leggere le varie dinamiche all’interno del reality e di esprimere con fermezza la sua opinione. Qualcuno vorrebbe che si sbilanciasse di più, ma soprattutto che si aprisse ulteriormente al gruppo. Magari svelando qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore con Fiorella Bonizzi. Della donna, infatti, non si hanno moltissime informazioni. Certo, la dolce metà di Abbate viene descritta come una compagna di vita affettuosa e molto leale, ma i fan dello scrittore si aspetterebbero rivelazioni più succulenti sulla loro relazione. Chissà se Alfonso Signorini, conduttore del GF e massimo esperto di gossip, riuscirà a far sbottonare Fulvio Abbate su questo aspetto della sua vita privata.

