Fiorello e la moglie Susanna Biondo: bacio rubato sulla neve/ Vacanza d’amore prima di tornare in tv

Sempre più innamorati, uniti e lontani da ogni pettegolezzo, Fiorello e la moglie Susanna Biondo si sono concessi qualche giorno di vacanza in montagna. Tra baci, abbracci e sorrisi prontamente immortalati dal settimanale Chi, la coppia si rilassa dimostrando di essere affiatata come il primo giorno nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dall’inizio di una vera e propria favola d’amore. Accanto allo straordinario successo conquistato con anni di duro lavoro, Fiorello, insieme alla moglie Susanna, è riuscito a costruire una famiglia meravigliosa con la nascita di Angelica, frutto del loro amore e la figlia che Susanna ha avuto da una storia precedente e che lo showman ha amato dal primo giorno.

Susanna è diventata così il pilastro di Fiorello che, ai fotografi del settimanale Chi, regala il suo miglior sorriso concedendosi un momento di totale serenità con la sua dolce metà.

Fiorello e i prossimi impegni in tv

In montagna, insieme ai suoi affetti più veri con cui ha trascorso anche il Capodanno, Fiorello ricarica le pile in vista dei prossimi impegni televisivi. Lo showman, infatti, dal 15 gennaio, tornerà a fare compagnia al pubblico mattutino di Raidue conducendo tutti i giorni, in diretta, alle 4, Viva Rai2!.

Fiorello, inoltre, sarà anche impegnato nella conduzione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. Il prossimo mese, dunque, per Fiorello, sarà super intenso.











