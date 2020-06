Fiorello, incendio in casa a Roma/ Fiamme in camera da letto per un corto circuito

Momenti di paura ieri in casa di Fiorello alla Camilluccia, Roma nord, per un principio d’incendio. Nell’attico dove il presentatore vive erano infatti in corso lavori di ristrutturazione quando all’improvviso una tenda sul soppalco si è incendiata. Rosario Fiorello e i suoi familiari sono rimasti in casa in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato il fuoco. Pochi per fortuna i danni causati dall’incendio che ha però prodotto tanto fumo. Uno degli operai è rimasto intossicato lievemente ed è stato prontamente soccorso e visitato sul posto dal personale del 118. Secondo l’agenzia Nova, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire ad un corto circuito. La notizia più importante è quella che vede Fiorello e tutti i suoi familiari in buone condizioni di salute. Anche l’abitazione stessa non avrebbe riportato danni irreparabili.

Incendio in casa di Fiorello: sei anni dopo quell’incidente…

Ricordiamo che lo showman fu protagonista di un incidente a pochi passi da casa nel 2014. Mentre era in sella alla sua vespa investì un anziano di 73 anni. Sia lo showman che l’uomo finirono in ospedale. All’epoca Fiorello si mise in contatto con la figlia di Mario Bartolozzi per sincerarsi delle condizioni del padre. “Scusi, mi scusi ancora per quello che è successo. Sono davvero mortificato. Se non mi tirate addosso niente mi farebbe piacere venire a trovare suo padre in clinica. Spero di farcela per venerdì”. Anche il fratello, Beppe, confermo la grande vicinanza alla famiglia Bartolozzi: “Rosario è molto preoccupato per il signore investito e chiede solo di lui da quando è arrivato in ospedale. Siamo molto vicini costantemente e quotidianamente alla famiglia Bartolozzi. E lo saremo anche in futuro”.



