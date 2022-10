Fioretta Mari, chi è/ Da bambina prodigio al successo con Maria De Filippi

Fioretta Mari: l’inizio della carriera tra teatro e cinema

Fioretta Mari sarà oggi ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Nata Firenze il 19 luglio 1942, da padre fiorentino e madre siciliana, Fioretta Marti (al secolo Fioretta Manetti) ha iniziato da giovanissima la sua carriera di attrice, collaborando con grandi attori teatrali e cinematografici quali Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia. Nella sua carriera si è esibita in numerose performance teatrali come “L’avaro”, “Anatra all’arancia”, “Il malato immaginario”, “La città del mondo”, “La figlia di Jorio” e “Tovarich. Sul piccolo schermo ha debuttato in “Aria di continente” del 1970 di Marcello Sartarell. Dal 2009 Fioretta Mari insegna presso lo Strasberg Institute di New York city, dove ha portato il metodo d’insegnamento della Commedia dell’arte.

Fioretta Mari: insegnante per Maria De Filippi

Fioretta Mari è diventata nota grazie al programma Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, dove ha svolto il ruolo di docente di recitazione e dizione. L’attrice ha ricoperto il ruolo di insegnate nelle prime otto edizioni. “Lavorare accanto a Maria De Filippi è un privilegio e una grande fortuna poiché possiede un carisma ed un grande intuito nello scoprire chi vale. Ecco perché accanto a lei vi sono solo persone in gamba. Ricordo il primo giorno di lavoro per ‘Amici’ che allora si chiamava ‘Saranno famosi’ quando, durante la riunione di tutto lo staff, entrarono dei dirigenti sconvolti, dicendoci che in America era successa una tragedia: era l’11 settembre del 2001! Quel giorno nasceva una delle trasmissioni più importanti della televisione italiana!”, ha ricordato la Mari a SpyIt. Ai microfoni di RTL 102.5 ha detto “Con la De Filippi ho trascorso i più begli anni della mia vita”. Fioretta Mari è stata sposata con Armande De Razza, da cui ha avuto la figlia Ida Elena.

