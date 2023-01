Fioretta Mari: “Fui violentata da bambina da un 60enne”/ “Mi salvò un altro bimbo…”

Fioretta Mari, nota attrice ed esperta di dizione, è intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023. L’ha fatto dopo l’intervista choc rilasciata nei giorni scorsi, in cui ha rivelato di avere subìto oltre trenta episodi di molestie s*ssuali.

FIORETTA MARI: “VIOLENTATA DA BAMBINA NELLA FORESTA DI PINOCCHIO, UN BAMBINO MI HA SALVATO LA VITA”

Soprattutto, Fioretta Mari si è soffermata su quanto ha vissuto da piccolissima; infatti, ha svelato di essere stata violentata per la prima volta quando era una bambina. A perpetrare violenza nei suoi confronti fu un uomo di 60 anni, peraltro anche affetto da sifilide: “Ero alle giostre di Collodi e lì c’era il trenino che portava i bambini in viaggio nella foresta di Pinocchio. Questo signore improvvisamente ha fermato il treno, mi ha preso – io ero piccolina – e, sinceramente, io devo la vita a uno dei bambini che si è lamentato per l’attesa. Mio padre l’ha inseguito con la pistola d’ordinanza, ma lui è sparito. È stata sporta denuncia contro ignoti, ma la cosa che ricordo come un trauma sono state le visite successive dei medici… Non dico altro”.

