Fioretta Mari, l’incidente sul set/ “In coma dopo una caduta, non ho denunciato”

Fioretta Mari: l’incidente sul set di “Al posto tuo”

Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Manetti, ha vissuto momenti difficili nella sua vita. Lo scorso anno, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ricordato l’incidente sul set di “Al posto tuo”. Nel film di Max Croci con Stefano Fresi e Luca Argentero, la Mari interpreta Erminia. Durante la lavorazione del film è caduta in una botola, coperta solo da un telo: “A fine riprese c’era un foglio su una botola, io ho messo i piedi con i tacchi. Sono caduta nella botola per tre metri. Mi sono salvata aggrappandomi alle pietre, mi hanno portato in coma all’ospedale”, ha detto la Mari che era stata portata in ospedale in coma. A lasciare aperta la botola era stato un fotografo: “Non ho voluto denunciare questo fotografo perché si rovinava la carriera. Non sono capace di portare rancore. Si vive troppo poco per perdere tempo a portare rancore”.

Armando De Razza, ex marito Fioretta Mari e la figlia Ida Elena/ "Tra noi è finita perché..."

Fioretta Mari: in coma per qualche ora

Dopo la caduta sul set Fioretta Mari è stata subito portata in ospedale dove le è stato diagnosticato un trauma cranico dopo essere finita in coma, fortunatamente solo per qualche ora. La celebre insegnate di Amici di Maria De Filippi ha iniziato la sua carriera di attrice quando aveva solo tre anni: “Io mi chiamo Fioretta perché mia madre faceva il ruolo di Fioretta e ha avuto le doglie sul palcoscenico. Non ho scelto, mi sono trovata in una grande famiglia“, ha raccontato a Serena Bortone. La Mari ha anche lavorato all’Actor’s Studio spiega: “Al Pacino e Robert De Niro sono i più grandi attori viventi. Insegno recitazione con Al Pacino e Liza Minnelli. Quando esci da lì sei il numero uno perché è una scuola severa, lì i professori sono sacri“.

LEGGI ANCHE:

Fioretta Mari, violenza a 9 anni/ “Era malato di sifilide. Tre giorni senza parlare"AUDREY FLEUROT E MEHDI NEBBOU, CHI SONO/ "Il boom di Morgane - Detective geniale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA