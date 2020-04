Fiorina la vacca: suocera di Giuseppe Conte nel cast/ Film Kult, Ewa Aulin e Moschin

Pubblicità

La programmazione televisiva si sta adeguando sempre di più all’emergenza Coronavirus. In programma in queste settimane, come anticipa Ivan Rota su Novella 2000, ci sarà anche un film particolare del 1972 dal titolo “Fiorina la vacca”. Cosa ha di tanto “speciale” la pellicola per la regia di Vittorio De Sisti? I conoscitori delle classiche commedie erotiche all’italiana potranno indovinare subito, in caso contrario ve lo sveliamo noi: tra i protagonisti nel cast c’è anche Ewa Aulin, attrice svedese di 70 anni nonché attuale suocera del nostro premier Giuseppe Conte. Proprio così: la nota interprete trapiantata a Roma negli anni Settanta, a quanto pare fece girare la testa anche a Marlon Brando per poi accontentarsi di un costruttore edile, Cesare Paladino, con cui andò a convivere nel 1974 e dal quale ebbe due figlie, una delle quali Olivia, attuale compagna del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo aver vinto da giovanissima un concorso di bellezza a Stoccolma e girato un cortometraggio, Aulin fece alcune comparse televisive prima di cimentarsi in alcune pellicole con i registi Alberto Lattuada e Tinto Brass. Tra gli altri film spunta “Candy e il suo pazzo mondo”, che avrebbe dovuto lanciarla al grande pubblico ma che invece non ebbe granché successo che se fu nominata al Golden Globe come miglior attrice esordiente.

FIORINA LA VACCA CON EWA AULIN, SUOCERA DI CONTE

La carriera della suocera del premier Conte fu poi costellata da altri film poco memorabili come “Rosina Fumo viene in città per farsi il corredo”, “Le vergini cavalcano la morte” e il rinomato “Fiorina la vacca” che vede nel cast anche Ornella Muti. Al centro della storia che a quanto pare sarà riproposta sul piccolo schermo proprio nei giorni della quarantena, le vicende di Ruzzante, un contadino che si arruola lasciando la moglie e la vacca, che di nome fanno entrambe Fiorina. La prima diventa l’amante di un signorotto del posto e quando il marito farà ritorno la moglie si rifiuta di tornare con lui. Il film lo definisce Rota “un pecoreccio con Gastone Moschin” ma sembra attrarre di più l’attenzione per via della presenza di Ewa Aulin in quanto suocera del premier Conte. Dopo essersi sposata nel 1974, l’attrice lasciò il cinema per dedicarsi alla musica incidendo il 45 giri “Arizona”per il programma Rai “Sceriffi e banditi”. Carriera musicale che tuttavia terminò molto presto.



