FLASHMOB SUI BALCONI CONTRO IL CORONAVIRUS/ Oggi alle ore 18 l’Italia canta

“Rompere il silenzio”. E’ l’iniziativa lanciata nei giorni scorsi su Facebook per combattere l’isolamento imposto dalle ordinanze governative contro il coronavirus. Il silenzio evidentemente è la cosa che quasi spaventa più le persone del virus stesso. Non siamo abituati alle strade deserte, ai negozi ai bar chiusi e soprattutto a stare da soli in casa. Così ecco oggi venerdì 13 alle ore 18 in tutta Italia il flashmob sonoro: chi vuole si affaccerà alla finestra di casa sua e canterà una canzone: “Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”.

CANZONI CONTRO IL VIRUS

Certamente la musica è la miglior medicina per lo spirito, ma perché non godersela in casa propria, con il silenzio che mai abbiamo a disposizione piuttosto che fare un gran casino alle finestre e sui balconi? Vabbè, durerà comunque pochi minuti ma possiamo immaginarci migliaia di canzoni diverse urlate all’aperto l’effetto che ne verrà fuori… Una enorme orchestra simbolica virtuale dicono gli organizzatori. C’è anche chi ha organizzato un “challenge condominiale”. Tutti gli abitanti dello stesso palazzo canteranno e suoneranno insieme.

