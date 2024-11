La lunga relazione tra Flavia Vento e l’attore Fabrizio Bentivoglio

Non sono mancate le turbolenze nella vita privata e sentimentale di Flavia Vento, che ha vissuto grandi passioni e flirt roboanti nel corso degli anni. Al di là della presunta notte di passione con Francesco Totti, con cui la showgirl disse di essersi amata due volte – la prima nel 2001 e poi nel 2005 – ci sono stati rapporti ben più importanti. “Con Totti mi sono sentita usata”, avrebbe detto in una intervista a DiPiù, riportata dal Fatto, scatenando il mondo del gossip tempo fa.

Nulla di serio, dunque, soprattutto se rapportata alla lunga storia con l’attore Fabrizio Bentivoglio, molto più grande di lei, che Flavia Vento visse tra la fine degli anni novanta e i primi duemila. Dopo la fine della relazione con Bentivoglio, la Vento si legò ad un altro personaggio del mondo dello spettacolo, un regista e sceneggiatore calabrese di nome Mimmo Calopresti.

Tra Flavia Vento e il suo ex fidanzato Mimmo Calopresti, l’amore scoppia nell’estate del 2006. I due sembrano avere intenzioni molto serie e partono in quinta, con tutto l’entusiasmo del mondo. Ben presto però la vita di coppia li porta ad allontanarsi. La routine spegne la passione iniziale e la Vento e Calopresti si lasciano definitivamente.

Successivamente, Flavia Vento condividerà un pezzetto della sua strada con un componente della nobiltà italiana, il marchese Emanuele di Gresy. L’amore scoccò nel 2012, ma la storia svanì in un battito di ciglia. E’ in quel periodo, probabilmente, che la soubrette decide di optare per la castità che a suo dire starebbe mantenendo da oltre dieci anni. Che la vita da single le abbia dato la giusta serenità?

