Flesh and Blood/ Anticipazioni 6 ottobre: l’arrivo di Mark anticipa una tragedia…

Flesh and Blood debutta stasera 6 ottobre su Rai3: si tratta di una miniserie a metà tra il genere mystery e la dark comedy, che esplora le dinamiche di una famiglia britannica tra segreti, bugie, rivalità, tradimenti nascosti per anni. Composta da 4 episodi, distribuiti in due serate, Flesh and Blood racconta la storia di tre fratelli adulti, che rimangono sconvolti quando la loro madre, Vivien, vedova settantenne e benestante, si innamora di un medico in pensione, Mark, anche lui vedevo, e decide di sposarlo. L’arrivo di questo perfetto gentleman inglese annuncia l’inizio di una tragedia e fa riaffiorare i ricordi felici dell’infanzia di Helen, Jake e Natalie e mette in pericolo la loro casa di famiglia.

Le anticipazioni del primo episodio ci svelano che quando Vivien, rimasta vedova di recente, annuncia di avere un nuovo uomo, Mark, i suoi figli sono nel caos. I fratelli hanno diversi sospetti sul nuovo arrivato, e ciò si riflette sulle loro vite. L’attenzione di Helen sul lavoro ha portato a una spaccatura nel suo matrimonio; i debiti di gioco di Jake hanno fatto sì che sua moglie e i suoi figli lo lasciassero; invece Natalie sta mentendo a tutti sulla sua relazione segreta. Nel frattempo, la vicina di Vivien, Mary, sta cercando di proteggere la famiglia che conosce da anni. Ma tra poche settimane una di queste persone giacerà sulla spiaggia, gravemente ferita, forse morta…

Le anticipazioni sul secondo episodio di Flesh and Blood, sempre in onda stasera, ci raccontano che Vivien sconvolge ancora i suoi figli con una decisione scioccante: la donna infatti annuncia che intende vendere la casa della loro infanzia e pagarsi così il viaggio intorno al mondo con Mark. La notizia li rende ancora più perplessi sulla vera natura dell’uomo e sul perché sia entrato così nella vita della loro madre…

Intanto, ognuno dei tre fratelli ha anche problemi personali con cui fare i conti: le azioni di Helen sul lavoro stanno iniziando ad avere un impatto sul suo matrimonio; Jake è scioccato nello scoprire che Leila potrebbe andare avanti con la sua vita; e la relazione di Natalie inizia a minacciare la sua salute fisica e mentale.

