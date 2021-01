Flirt Gianni Morandi e Paola Pitagora/ “Venivo dipinta come la ruba mariti”

Paola Pitagora, pseudonimo di Paola Gargaloni (79 anni), sarà ospite di “Oggi è un altro giorno”, lunedì 25 gennaio 2021, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone. L’attrice è diventata famosa interpretando Lucia Mondella nello sceneggiato televisivo “I promessi sposi” del 1967, per la regia di Sandro Bolchi. Dopo il legame durato dodici anni con il pittore Renato Mambor negli anni Sessanta, Paola Pitagora ha vissuto delle storie d’amore con Tito Schipa jr e Gianni Morandi, prima di conoscere Ciro Ciri (padre di sua figlia Evita). “Ho vissuto una breve storia d’amore con Gianni Morandi”, ha confessato l’attrice al settimanale DiPiù Tv. La breve storia è iniziata nel 1973 sul set della commedia musicale “Jacopone”: “Sì, è vero con Gianni ci fu qualcosa. Non una grande storia d’amore, che fu montata in quel modo per fare pubblicità alla nostra commedia”.

Gianni Morandi e Paola Pitagora: il flirt sul set di “Jacopone”

Paola Pitagora ha precisato al settimanale DiPiù Tv: “Mettiamola così: fu un legame tra due giovani che lavoravano insieme e che si piacevano”. All’epoca del loro flirt, Paola Pitagora aveva 32 anni e Gianni Morandi 29. Il cantante si era da poco separato da poco dalla moglie Laura Efrikian. A Il Fatto Quotidiano, Paola Pitagora ha rivelato di essere stata molto criticata per la sua relazione con Gianni Morandi: “Venivo dipinta come la ruba mariti o la sciupafamiglie, io ero ‘l’altra’, la perfida, e questa storia è durata anni e anni, una sorta di stalking, fino a quando un mio amico avvocato mi ha spinto alla querela, e ho vinto”. E ha aggiunto: “Sono arrivata quando Morandi e la moglie si erano già lasciati, e non a causa mia. Però l’ obiettivo era far esaltare la purezza del cantante rispetto a me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA