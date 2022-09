Florence Pugh, perché solo red carpet a Venezia/ In “guerra” con Olivia Wilde?

Florence Pugh, protagonista del film ‘Don’t worry darling’ di Olivia Wilde presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà presente solo per il red carpet. Una toccata e fuga che ha suscitato numerose perplessità nei fan, ma che la giovanissima attrice aveva già annunciato. Florence Pugh non parteciperà ad alcun evento promozionale né a conferenze stampa a Venezia, dove si fermerà appena per qualche ora.

Florence Pugh arriverà questa sera in Italia, sfilerà sul tappeto rosso e forse firmerà qualche autografo alla folla di appassionati, ma non rilascerà dichiarazioni sul secondo film girato da Olivia Wilde in veste da regista. Qualche indizio sulla clamorosa assenza della giovane attrice si trova nell’intervista rilasciata dalla stessa Florence Pugh alla testata statunitense Harper’s Baazar: “Ridurre tutto alle tue scene di sesso, o a guardare l’uomo più famoso del mondo che si fa qualcuno: non è per questo che facciamo questo lavoro – ha spiegato, riferendosi alla presenza sul set dell’ex One Direction Harry Styles – Non sono in questo settore per ridurre tutto alle sole scene di sesso. Ovviamente quando si assume la pop star più famosa del mondo si sa già che si va incontro a conversazioni di questo genere. Questo però non è ciò di cui parlerò poiché questo film è più di tutto un thriller e le persone che vi hanno preso parte sono migliori di così”.

Florence Pugh alla Mostra del Cinema di Venezia, i motivi del suo silenzio

Il motivo dell’assenza di Florence Pugh all’anteprima mondiale del film ‘Don’t worry darling’ sembra quindi essere legato all’atmosfera creatasi sul set durante le riprese. Un’atmosfera che ha sentito la mancanza dell’intesa tra gli attori, forse data la consistente presenza di scene esplicite, ma anche tra l’attrice e la regista Olivia Wilde. A queste incomprensioni potrebbe essersi aggiunta anche la storia d’amore nata sul set tra Harry Styles e Olivia Wilde, mentre la regista era ancora legata al marito Jason Sudeikis, presenza fissa sul set assieme ai loro figli. Dietro alla riservatezza di Florence Pugh non sembra invece essersi un evento molto delicato per lei, cioè la fine della relazione con il marito Zach Braff, durata 4 anni.

Florence Pugh al momento è anche impegnata a Budapest sul set di Dune 2, un progetto ambizioso che richiede tutta la sua concentrazione. Nel 2019 è stata candidata all'Oscar per il film 'Piccole Donne' e al momento è una delle attrici più richieste in tutta Hollywood.











