Florence/ Video, su Canale 5 il film con Hugh Grant e Meryl Streep (4 agosto 2019)

Florence sarà trasmesso da Canale 5 oggi, 4 agosto, in prima serata alle ore 21.20. Si tratta di un film nato dalla collaborazione tra Gran Bretagna e Stati Uniti (produzione Qwerty Films, Pathé, BBC Films) del 2016 e Il film, dal titolo originale Florence Foster Jenkins, vanta la regia di Stephen Frears ed è uscito nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2016 distribuito da Lucky Red. La biografia, inserita in una commedia dai tratti anche brevemente drammatici, è interpretata magistralmente da un cast con nomi di un certo livello come Meryl Streep, Hugh Grant, Rebecca Ferguson e Simon Helberg. Florence presenta anche altri personaggi di spicco all’interno dell’equipe tecnica: la sceneggiatura è stata curata da Nicholas Martin, la fotografia da Danny Cohen, il montaggio da Valerio Bonelli, con tutte le musiche del maestro Alexandre Desplat.

Florence: la trama del film

Florence, ambientato nella Grande Mela (New York) del 1944, prende il nome dalla protagonista Florence Foster Jenkins (interpretata egregiamente da Meryl Streep, esperta in questo tipo di ruoli) che è una grande ereditiera convinta di poter diventare anche una famosa e apprezzatissima cantante lirica. In realtà però la donna non ha alcuna innata dote canora e deve anche combattere con una malattia che nasconde e che la rende continuamente sfatta. Nonostante ciò, Florence non si arrende e decide di intraprendere lezioni canore con un maestro: ben presto si capisce infatti che il canto non è altro che una terapia per la donna, nonostante un semplice passatempo finisca per diventare sempre più un obbiettivo da realizzare. A questo punto il suo maestro e pianista Cosmé McMoon (Simon Helberg) e il suo manager nonché marito e attore teatrale St. Clair Bayfield decidono di accompagnarla in questa vera e propria missione e riusciranno a farle ottenere un vero e proprio concerto sul palco della Carnegie Hall, nonostante però fossero entrambi consapevoli della mancanza di talento di Foster. Finirà dunque male la storia del concerto, tramutato in un vero e proprio fallimento, e così anche la vita della stessa Foster. Il film è dunque un concentrato dell’esperienza di una donna sola, inconsapevole delle sue reali possibilità, dilaniata da una storia terminata con l’ex marito e dai continui tradimenti di quello attuale, quasi un vero e proprio freak show.

Il trailer del film Florence





