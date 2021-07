Florenzi all’Inter?/ Calciomercato news, piace anche Emerson Palmieri!

CALCIOMERCATO, FLORENZI ALL’INTER PER LA CORSIA

Il calciomercato estivo è ufficialmente partito da appena un giorno ma i rumors non mancano come ad esempio quello relativo alla possibilità di vedere Alessandro Florenzi all’inter nella prossima stagione. Il trentenne, attualmente impegnato con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini all’Europeo 2020 in attesa di affrontare il Belgio questa sera ma bloccato da un infortunio al polpaccio, è sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2023 ed è reduce dall’annata in prestito al Paris Saint-Germain dove ha totalizzato 36 presenze complessive arricchite da 2 reti ed un assist tra campionato e coppe varie. L’arrivo di Mourinho sulla panchina della Capitale potrebbe decretare la fine del rapporto tra Florenzi e la Roma permettendo dunque all’Inter di puntare su di lui concedendogli una nuova avventura sotto la guida di mister Filippo Inzaghi, pure lui neo arrivato.

CALCIOMERCATO, DALL’ALTRO LATO PIACE EMERSON PALMIERI

Per saperne di più su questa trattativa bisognerà quasi certamente attendere la fine dell’avventura italiana all’Europeo quando l’Inter potrà lavorare anche su un altro calciatore. Detto della corsia destra dove piace Florenzi, a sinistra l’obiettivo sembra essere, oriundo di origine brasiliana pure lui impegnato con l’Italia di Manicini. Di proprietà del Chelsea, il ventiseienne potrebbe decidere di lasciare Londra permettendo ai Blues di incassare dalla sua cessione così da non perderlo a parametro zero il prossimo anno, dato che il suo contratto scade il 30 giugno del 2022, ma la concorrenza è alta sia nel nostro Paese che all’estero.

