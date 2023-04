Florida: legge contro lezioni sul gender/ “Se violate, i docenti saranno licenziati”

La Florida, uno degli stati più conservatori degli Stati Uniti, ha rivisto ed aggiornato la legge contro le lezioni sulle teorie gender e sull’identità sessuale. Soprannominata sul territorio americano “Don’t Say Gay” (ovvero “Non dire gay”), la legislazione è stata proposta originariamente lo scorso anno, e da marzo del 2022 è entrata ufficialmente in vigore. Prevede il divieto categorico di tenere, in orario scolastico negli istituti statali della Florida, lezioni sul gender e sull’identità sessuale a tutti gli studenti, specialmente se minorenni, prevedendo anche pene asprissime per i contravventori.

16enne dichiarato morto dopo infarto/ Si risveglia dopo due ore: “Un miracolo”

La legge della Florida contro le lezioni sul gender

Insomma, la legge della Florida contro le lezioni sul gender e sull’identità sessuale ha ricevuto un ulteriore inasprimento dopo una discussione che si è tenuta ieri. Nell’ultimo anno, infatti, la legge in vigore prevedeva il divieto di tenere lezioni su quelle due tematiche a tutti gli studenti statali dalla scuola materna fino alla terza elementare (ad 11 anni di età). Sulla regolamentazione si erano raccolte aspre e pesanti critiche, anche da parte di Walt Disney Co che si era visto revocato alcuni poteri speciali di cui godeva sul territorio americano.

Vaccino Covid: approvata nuova dose negli USA/ "Richiamo consigliato ad ovver 65"

Secondo la nuova revisione della legge contro le lezioni sul gender e l’identità sessuale in Florida, il divieto è stato esteso a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni. L’unica eccezione prevista è il caso in cui tali argomenti non debbano essere trattati all’interno di altri argomenti, previsti espressamente dagli standard dello stato americano, o che avvengano all’interno di un corso specifico sull’educazione sessuale. In quest’ultimo caso, però, è prevista anche la possibilità di non far frequentare il corso ad un bambino, su richiesta dei genitori. Inoltre, per i professori della Florida che contravverranno al divieto di tenere lezioni sul gender e l’identità sessuale sono previste anche nuove sanzioni, che possono anche arrivare all’allontanamento dalla professione.

LEGGI ANCHE:

Kahl (USA): "Aiuti all'Ucraina limitati"/ "Stanziati 35mld, ne rimangono solamente 3"

© RIPRODUZIONE RISERVATA