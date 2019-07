Flyboard, Franky Zapata: volo sulla Manica flop/ Video, in acqua dopo pochi secondi

E’ fallita l’impresa di Franky Zapata di volare con il suo Flyboard sopra lo stretto della Manica, quella lingua di oceano che separa la Francia dalla Gran Bretagna. L’impresa è stata tentata stamane, dinanzi a centinaia di cronisti e curiosi, ma l’uomo volante, così come viene soprannominato appunto Zapata, è finito in acqua dopo qualche centinaio di metri, non riuscendo quindi a raggiungere il suo britannico. La Flyboard è una tavola a turbo-reazione inventata dallo stesso Zapata, già in passato geniale inventore della tavola volante a getto d’acqua, che abbiamo visto anche su numerose spiagge italiane. Il quarantenne transalpino sarebbe voluto arrivare a Saint Margaret’s Bay, a Dover, 100 anni dopo l’impresa di Louis Bleriot, il primo che trasvolò la Manica. In fondo il video di quanto accaduto

“C’è stato un problema al rifornimento tra le acque francesi e inglesi che gli ha impedito di completare la procedura, quindi l’attraversamento del Canale della Manica è stato annullato”, le parole riferite da un portavoce della barca appoggio di Zapata, non parlando di caduta in acqua. Secondo quanto emerso, l’inventore francese sarebbe dovuto atterrare appunto sulla barca-appoggio per cambiare lo zainetto che fa da serbatorio al Flyboard, ma qualcosa deve essere andato storto, molto probabilmente a causa del mare fin troppo agitato che ha fatto cadere in acqua lo stesso Zapata. Guy Lallemand, il sindaco di Sangatte, ha invece spiegato: “Franky sta bene e viene riportato sulla costa, è stato salvato dai sommozzatori della barca, ha rassicurato la moglie che aveva al telefono”. Pochi giorni fa, durante la tradizionale parata militare del 14 luglio a Parigi, in ricordo della presa della Bastiglia, Zapata era riuscito a volare sulla folla, sorprendendo il mondo: oggi l’impresa è fallita, ma siamo certi che ci riproverà a breve. Il ministero della difesa francese ha spiegato che lo speciale “hoverboard” potrebbe essere utilizzato in futuro per operazioni militare dalle forze speciali. Di seguito il video di quanto accaduto

