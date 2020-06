Focolaio Mondragone, De Luca “Esercito in arrivo”/ Zona rossa, 49 positivi ma…

La situazione nel Casertano, dove è stato segnalato un focolaio da Coronavirus a Mondragone, diventa sempre più delicata. I casi positivi, come riporta l’Huffingtonpost, sono ormai arrivati a quota 49 ed in gran parte si tratta ci cittadini bulgari residenti in quattro dei cinque palazzi della zona rossa, che dal 22 giugno scorso sono diventati ormai off limits. In queste ore proseguono le operazioni di trasferimento delle persone positive – quasi tutte asintomatiche – presso il Covid Hospital di Maddaloni, dove sono già 19 ricoverati. Eppure, a rendere la situazione ancora più problematica, il fatto che alcune delle persone segnalate come positive avrebbero fatto perdere le proprie tracce. Molti inquilini del complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio non risultano censiti e si ipotizza che abbiano fatto perdere le proprie tracce per paura di perdere il lavoro. In gran parte sono infatti braccianti agricoli giunti per la stagione estiva dal proprio Paese di origine. Un gruppo di bulgari avrebbe dato il via ad una vera e propria protesta uscendo fuori dai confini della zona rossa e dando vita a momenti di forte tensione. A riportare l’ordine sono state le forze dell’ordine impegnate in queste ore a presidiare i varchi, portando così indietro gli stranieri.

FOCOLAIO MONDRAGONE, DE LUCA ANNUNCIA ARRIVO DELL’ESERCITO

Intanto ad intervenire sulla situazione del focolaio a Mondragone, divenuta zona rossa, anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che tramite i suoi social ha fatto sapere nelle passate ore: “Questa mattina ho avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”. A parlare è stato anche il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, che ha aggiunto: “Ho assistito personalmente ad un inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini, stranieri e non, i quali uscendo dalle rispettive abitazioni e violando di fatto il cordone sanitario, hanno creato paura nella cittadinanza, che ha dovuto assistere all’impotenza delle poche forze dell’ordine presenti. Al prefetto chiedo di adottare ogni misura al fine di ripristinare la legalità”.



